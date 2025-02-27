рф строит ЛЭП в сторону ЗАЭС - экс-работник станции
Киев • УНН
россия строит линии электропередачи из Крыма для подключения ЗАЭС к своей энергосети. Экс-сотрудник станции предупреждает, что после подключения вернуть ЗАЭС под контроль Украины будет почти невозможно.
Запорожская атомная станция до сих пор питается исключительно со стороны Украины. Однако россия строит линии электропередачи из оккупированного Крыма, чтобы присоединить станцию к своей энергосети. Если это произойдет, то россияне окончательно заберут станцию.
Об этом пишут "Новости Приазовья", передает УНН.
Украина не отсоединит самостоятельно эту "пуповину" энергопитания. Способна ли россия присоединить и включить станцию в свою сеть? Да. Если будет прекращение огня, то им ничего не будет мешать дотянуть линию электропередачи до открытого распределительного устройства, присоединить и синхронизировать сначала питание собственных нужд станции от рф
По словам Дударя, впоследствии оккупанты будут иметь линию электропередачи, чтобы через нее запустить энергоблоки и передавать электричество в сеть РФ. Если это произойдет, то они почти окончательно заберут ЗАЭС, и вернуть ее будет невозможно.
Если работать по регламентным правилам, то перезапуск энергоблоков ЗАЭС - это длительный процесс, говорит он. По мнению специалиста, РФ может намеренно его ускорить.
Напомним,
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская сторона понимает, что на ЗАЭС происходит деградация оборудования и состояние ухудшается с каждым днем пребывания там россиян. Но оценить конкретные цифры будет возможно, когда Украина будет иметь доступ к станции.