Российские оккупанты осудили сотрудницу ЗАЭС за якобы попытку диверсии
Киев • УНН
Оккупационный "суд" осудил 56-летнюю сотрудницу ЗАЭС Наталию Шульгу на 15 лет лишения свободы за якобы планирование диверсии. Женщину обвинили в попытке подрыва ЛЭП в Энергодаре за сотрудничество с СБУ.
Оккупанты приговорили 56-летнюю жительницу Энергодара, работницу Запорожской атомной станции Наталию Шульгу к 15 годам лишения свободы. Её обвинили в том, что она якобы планировала диверсию в сговоре с СБУ.
Об этом в Telegram написал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.
Захватчики считают, что в июне 2024 года женщина якобы пыталась "подорвать линию электропередачи в Энергодаре, чтобы повредить электроснабжение 3-го микрорайона".
12 июля 2024 года оккупационные "правоохранительные органы" похитили Наталию, взяв её под стражу.
Свидетельством против неё стало распространенное на оккупационных ресурсах явно фейковое видео, снятое в разных местах и с разных ракурсов самими же оккупантами с принудительным участием уже задержанной Наталии.
5 марта "запорожский областной суд" признал женщину виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.
Орлов отмечает, что, к сожалению, таких сфабрикованных "уголовных дел" против гражданских людей на оккупированных территориях очень много.
Напоминаем
Россия строит линии электропередач из оккупированного Крыма, чтобы подключить ЗАЭС к своей энергосети. По словам бывшего руководителя эксплуатационного подразделения ЗАЭС Олега Дударя, вскоре оккупанты будут иметь линию электропередачи, чтобы через неё запустить энергоблоки и передавать электричество в сеть рф. Если это произойдет, то они почти окончательно заберут ЗАЭС, и вернуть её будет невозможно.