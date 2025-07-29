У Запоріжжі фіксували підвищення рівня радіації - Андрющенко

У Запоріжжі під час поривів вітру фіксували підвищення рівня радіаційного випромінювання. Вітер був з боку тимчасово окупованих росіянами територій. Про це повідомив Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пише УНН.

Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території - наголосив Андрющенко.

Андрющенко також додав, що ситуація виглядає особливо тривожною на тлі провокативних чуток, які поширюють російські загарбники.

Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якісь уявні удари, пожежі по ЗАЕС і все таке. Тому, прошу про поширення - написав він.

Доповнення

У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС зафіксовано задимлення. Окупанти повідомили про масове відключення електроенергії в Енергодарі та інших районах Запорізької області, пізніше заявивши про усунення аварійної ситуації.

Фахівці МАГАТЕ не змогли оцінити пошкодження навчального центру ЗАЕС після атаки дрона 13 липня. На станції також нестабільна ситуація з електропостачанням, обговорюються варіанти поповнення ставка-охолоджувача.