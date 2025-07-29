В Запорожье фиксировали повышение уровня радиации - Андрющенко

В Запорожье во время порывов ветра фиксировали повышение уровня радиационного излучения. Ветер был со стороны временно оккупированных россиянами территорий. Об этом сообщил Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, пишет УНН.

Запорожье, район малого рынка, время 19.00. Во время того как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории - отметил Андрющенко.

Андрющенко также добавил, что ситуация выглядит особенно тревожной на фоне провокационных слухов, которые распространяют российские захватчики.

Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения. Хотя бы потому, что пару дней подряд русня нагнетает и рассказывает о каких-то мнимых ударах, пожарах по ЗАЭС и все такое. Поэтому, прошу о распространении - написал он.

Дополнение

В районе временно оккупированной Запорожской АЭС зафиксировано задымление. Оккупанты сообщили о массовом отключении электроэнергии в Энергодаре и других районах Запорожской области, позже заявив об устранении аварийной ситуации.

Специалисты МАГАТЭ не смогли оценить повреждения учебного центра ЗАЭС после атаки дрона 13 июля. На станции также нестабильная ситуация с электроснабжением, обсуждаются варианты пополнения пруда-охладителя.