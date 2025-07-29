В Запорожье фиксировали повышение уровня радиации - Андрющенко

$41.800.02
48.700.28
ukenru
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
17:22 • 16047 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
14:15 • 27794 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 53225 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 121594 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 54327 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 68528 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 171924 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 65980 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 70607 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 222413 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
89%
743мм
Популярные новости
Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены29 июля, 09:49 • 91261 просмотра
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС29 июля, 11:23 • 56750 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней29 июля, 11:27 • 67732 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 87521 просмотра
Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - Politico15:51 • 10577 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 87982 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 121594 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 171924 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 222413 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 184041 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Северная Корея
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 131318 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 183497 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 118066 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 113782 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 106537 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервис)
Серия Airbus A320

В Запорожье фиксировали повышение уровня радиации - Андрющенко

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

В Запорожье зафиксировано повышение уровня радиационного излучения во время порывов ветра со стороны временно оккупированных территорий. Это происходит на фоне распространения российскими захватчиками провокационных слухов о ЗАЭС.

В Запорожье фиксировали повышение уровня радиации - Андрющенко

В Запорожье во время порывов ветра фиксировали повышение уровня радиационного излучения. Ветер был со стороны временно оккупированных россиянами территорий. Об этом сообщил Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, пишет УНН.

Запорожье, район малого рынка, время 19.00. Во время того как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории 

- отметил Андрющенко.

Андрющенко также добавил, что ситуация выглядит особенно тревожной на фоне провокационных слухов, которые распространяют российские захватчики.

Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения. Хотя бы потому, что пару дней подряд русня нагнетает и рассказывает о каких-то мнимых ударах, пожарах по ЗАЭС и все такое. Поэтому, прошу о распространении 

- написал он.

Дополнение

В районе временно оккупированной Запорожской АЭС зафиксировано задымление. Оккупанты сообщили о массовом отключении электроэнергии в Энергодаре и других районах Запорожской области, позже заявив об устранении аварийной ситуации.

Специалисты МАГАТЭ не смогли оценить повреждения учебного центра ЗАЭС после атаки дрона 13 июля. На станции также нестабильная ситуация с электроснабжением, обсуждаются варианты пополнения пруда-охладителя.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Международное агентство по атомной энергии
Энергодар
Запорожье
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9