Окупація ЗАЕС: росіяни не пустили МАГАТЕ до пошкодженого навчального центру

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не отримали доступ до навчального центру на окупованій росіянами Запорізькій АЕС – нещодавно він зазнав атаки з використанням безпілотника, у результаті якої було пошкоджено дах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресреліз МАГАТЕ.

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Як зазначили у агентстві, команді МАГАТЕ не було надано доступу для оцінки пошкоджень навчального центру, розташованого за межами периметра об'єкта, посилаючись на проблеми безпеки. Також повідомляється, що окупанти заявили про атаку дрона ще 13 липня.

Водночас на ЗАЕС вкрай нестабільна ситуація із зовнішнім електропостачанням: майже три місяці станція має доступ лише до однієї лінії електропередачі, тоді як до російського вторгнення їх було 10.

Експерти МАГАТЕ обговорили з російським окупаційним командуванням різні варіанти поповнення ставка-охолоджувача на станції після того, як два роки тому була підірвана гребля Каховської ГЕС.

Також у агентстві повідомили, що на трьох діючих українських АЕС - Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській - зупинені три з дев'яти енергоблоків для проведення планово-попереджувальних ремонтів.

Нагадаємо

Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) зафіксувала 12 липня пізно ввечері сотні пострілів зі стрілецької зброї.