Оккупация ЗАЭС: россияне не пустили МАГАТЭ в поврежденный учебный центр

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получили доступ к учебному центру на оккупированной россиянами Запорожской АЭС – недавно он подвергся атаке с использованием беспилотника, в результате которой была повреждена крыша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз МАГАТЭ.

Детали

Как отметили в агентстве, команде МАГАТЭ не был предоставлен доступ для оценки повреждений учебного центра, расположенного за пределами периметра объекта, ссылаясь на проблемы безопасности. Также сообщается, что оккупанты заявили об атаке дрона еще 13 июля.

В то же время на ЗАЭС крайне нестабильная ситуация с внешним электроснабжением: почти три месяца станция имеет доступ только к одной линии электропередачи, тогда как до российского вторжения их было 10.

Эксперты МАГАТЭ обсудили с российским оккупационным командованием различные варианты пополнения пруда-охладителя на станции после того, как два года назад была взорвана плотина Каховской ГЭС.

Также в агентстве сообщили, что на трех действующих украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской - остановлены три из девяти энергоблоков для проведения планово-предупредительных ремонтов.

Напомним

Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировала 12 июля поздно вечером сотни выстрелов из стрелкового оружия.