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На территории Запорожской АЭС зафиксировали интенсивную стрельбу, возле энергоблоков нашли гильзы

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала сотни выстрелов из стрелкового оружия вечером 12 июля. На следующее утро возле энергоблоков №5 и №6 обнаружили многочисленные гильзы, что свидетельствует о военной активности.

На территории Запорожской АЭС зафиксировали интенсивную стрельбу, возле энергоблоков нашли гильзы

Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила, что 12 июля поздно вечером слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия — это очередной тревожный сигнал относительно военной активности, которая может угрожать ядерной безопасности и защищенности. Об этом заявил Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, пишет УНН.

Детали

По словам членов миссии, большое количество выстрелов — которые раздавались с 22:00 в течение примерно часа — было необычным.

Во время осмотра территории утром они заметили многочисленные гильзы от стрелкового оружия, разбросанные вблизи энергоблоков №5 и №6. Признаков разбитых окон или других повреждений обнаружено не было.

Команда МАГАТЭ на ЗАЭС пытается выяснить больше деталей относительно инцидента.

Такая военная активность на территории или вблизи крупной атомной электростанции абсолютно неприемлема

- подчеркнул Гросси.

Стрельба в субботу вечером, 12 июля, произошла на фоне ряда вероятных атак и других инцидентов с применением беспилотников возле ЗАЭС и других ядерных объектов Украины в течение последних месяцев, в частности сообщения об ударе несколько дней назад по городу Энергодар, где проживает большинство работников ЗАЭС.

Генеральный директор Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность из-за заметного увеличения случаев использования беспилотников вблизи атомных станций с начала этого года, подчеркнув, что такое оружие создает реальную угрозу для ядерной безопасности и защищенности.

Любая атака беспилотника на ядерный объект является нарушением Семи незаменимых принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также Пяти принципов обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС, изложенных Генеральным директором в марте 2022 года и мае 2023 года соответственно.

Мы наблюдаем явную эскалацию атак беспилотниками во время этой войны, что затрагивает и ядерные объекты Украины, подвергая их еще большей опасности. Как я уже неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект — с применением беспилотников или без них — угрожает ядерной безопасности и должно быть немедленно прекращено

- заявил Рафаэль Мариано Гросси.

Украина и МАГАТЭ усиливают сотрудничество: подписан важный Меморандум11.07.25, 03:19 • 2850 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаНовости Мира
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина
Энергодар
Tesla
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