МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України
Київ • УНН
Місія МАГАТЕ вперше оцінила підстанції, що живлять АЕС України, виявивши, що атаки на енергомережу загрожують ядерній безпеці. Експерти підтвердили високі ризики через безперервні російські атаки.
Міжнародне агентство з атомної енергії завершило розширену місію в Україні, вперше оцінивши стан ключових підстанцій, які забезпечують безпеку роботи атомних електростанцій. Висновок експертів: атаки на енергомережу безпосередньо загрожують ядерній безпеці.
Про це пише УНН, посилаючись на інформацію Міністерства енергетики України.
Деталі
З 29 липня по 8 серпня 2025 року МАГАТЕ провело в Україні нову експертну місію, метою якої була перевірка не лише ядерних об’єктів, але й критично важливих підстанцій, що живлять українські АЕС. Це перша подібна перевірка за весь час війни.
Експерти зафіксували значний прогрес у відновленні пошкоджених енергооб'єктів, але підтвердили: ризики залишаються високими, особливо в умовах безперервних російських атак на енергосистему.
Безпечна експлуатація АЕС залежить від надійного зовнішнього електропостачання. Атаки на українську енергомережу створюють прямі загрози для безпечної роботи АЕС, що можуть призвести до аварійних ситуацій. Системна робота МАГАТЕ є надзвичайно важливою для об'єктивного інформування світової спільноти про наслідки російського енергетичного терору та розробки ефективних рішень, спрямованих на запобігання ядерним та радіаційним аваріям
У МАГАТЕ відзначили потребу в додатковій технічній допомозі, а результати інспекції будуть використані для розробки міжнародної методології оцінки ризиків ядерної безпеки під час війни.
Київ очікує, що досвід України стане базовим для адаптації стандартів ядерного захисту в інших регіонах, які потенційно можуть опинитися під загрозою збройного конфлікту.
Нагадаємо
Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї ввечері 12 липня. Наступного ранку біля енергоблоків №5 і №6 виявили численні гільзи, що свідчить про військову активність.