Медузи зупинили чотири реактори найбільшої французької АЕС

Чотири реактори на французькій атомній електростанції "Гравлін" були зупинені через скупчення медуз у системах охолодження. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією оператора станції EDF, нашестя медуз, імовірно, пов'язане з підвищенням температури води через глобальне потепління.

Медузи розмножуються швидше, коли вода тепліша, і оскільки такі райони, як Північне море, стають теплішими, репродуктивне вікно стає дедалі ширшим - сказав консультант з морської біології Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Дерек Райт.

За його словами, інвазивні види в море, найімовірніше, привезли на танкерах.

Вони потрапляють у баластні цистерни в одному порту й часто викачуються у води на іншому кінці земної кулі. ... Усі говорять про чистоту ядерної енергетики, але ми не думаємо про ненавмисні наслідки теплового забруднення - пояснив експерт.

У EDF заявили, що не знають, які саме види медуз призвели до зупинки реактора. Там запевнили, що команди фахівців працюють над безпечним перезапуском.

Довідково

АЕС "Гравлін" - діюча атомна електростанція на півночі Франції в регіоні Нор - Па-де-Кале. Вона займає в рейтингу найбільших атомних станцій п'яте місце у світі, друге місце в Європі (після Запорізької АЕС) і перше в Західній Європі (в тому числі і у Франції).

На АЕС експлуатується 6 енергоблоків з реакторами з водою під тиском (PWR) СР1 розробки Framatome потужністю по 951 МВт. Вихідна потужність її шести реакторів, становить 5460 МВт. Вода, що охолоджує 6 реакторів станції, надходить з Північного моря.

Нагадаємо

Наприкінці липня на фоні потужного землетрусу біля узбережжя росії та попередження про цунамі по всьому Тихому океану, в Японії евакуювали 4000 працівників атомної станції "Фукусіма-1". На об'єкті не було виявлено жодних пошкоджень, однак для багатьох японців це стало тривожним нагадуванням про трагедію 2011 року, коли цунамі спричинило одну з наймасштабніших ядерних аварій у світі.

