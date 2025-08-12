Медузи зупинили чотири реактори найбільшої французької АЕС

$41.390.07
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Харків атакував ворожий дрон "Молнія" 11 серпня, 16:43
Adidas вибачається за сандалі, що копіюють гуараче: Мексика вимагає від спортивного гіганту компенсації 11 серпня, 17:27
У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро 11 серпня, 18:09
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом 11 серпня, 19:18
Укрзалізниця фіксує ажіотажний попит на квитки: 5-8 пасажирів на місце 11 серпня, 20:14
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць 11 серпня, 12:35
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно 11 серпня, 10:52
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар 11 серпня, 10:29
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Велика Британія
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом 11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць 11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві 9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними 9 серпня, 13:49
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 8 серпня, 11:15
Т-72
Безпілотний літальний апарат
Instagram
Forbes
Пістолет

Медузи зупинили чотири реактори найбільшої французької АЕС

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Чотири реактори французької АЕС "Гравлін" зупинено через скупчення медуз у системах охолодження. Оператор пов'язує це з підвищенням температури води через глобальне потепління.

Медузи зупинили чотири реактори найбільшої французької АЕС

Чотири реактори на французькій атомній електростанції "Гравлін" були зупинені через скупчення медуз у системах охолодження. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією оператора станції EDF, нашестя медуз, імовірно, пов'язане з підвищенням температури води через глобальне потепління.

Медузи розмножуються швидше, коли вода тепліша, і оскільки такі райони, як Північне море, стають теплішими, репродуктивне вікно стає дедалі ширшим

- сказав консультант з морської біології Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Дерек Райт.

За його словами, інвазивні види в море, найімовірніше, привезли на танкерах.

Вони потрапляють у баластні цистерни в одному порту й часто викачуються у води на іншому кінці земної кулі. ... Усі говорять про чистоту ядерної енергетики, але ми не думаємо про ненавмисні наслідки теплового забруднення

- пояснив експерт.

У EDF заявили, що не знають, які саме види медуз призвели до зупинки реактора. Там запевнили, що команди фахівців працюють над безпечним перезапуском.

Довідково

АЕС "Гравлін" - діюча атомна електростанція на півночі Франції в регіоні Нор - Па-де-Кале. Вона займає в рейтингу найбільших атомних станцій п'яте місце у світі, друге місце в Європі (після Запорізької АЕС) і перше в Західній Європі (в тому числі і у Франції).

На АЕС експлуатується 6 енергоблоків з реакторами з водою під тиском (PWR) СР1 розробки Framatome потужністю по 951 МВт. Вихідна потужність її шести реакторів, становить 5460 МВт. Вода, що охолоджує 6 реакторів станції, надходить з Північного моря.

Нагадаємо

Наприкінці липня на фоні потужного землетрусу біля узбережжя росії та попередження про цунамі по всьому Тихому океану, в Японії евакуювали 4000 працівників атомної станції "Фукусіма-1". На об'єкті не було виявлено жодних пошкоджень, однак для багатьох японців це стало тривожним нагадуванням про трагедію 2011 року, коли цунамі спричинило одну з наймасштабніших ядерних аварій у світі.

Вадим Хлюдзинський

