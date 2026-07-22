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Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономику других государств и призывает не инвестировать в Украину - эксперт

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономику других государств и призывает не инвестировать в Украину, - эксперт.

Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономику других государств и призывает не инвестировать в Украину - эксперт

Народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко получает большие проценты от иностранных компаний, платит налоги в Турции и призывает других не инвестировать в Украину. Об этом заявил политический аналитик Валентин Гладких, ссылаясь на его декларацию от 16 июля 2026 года.

"Недавно на Экономическом форуме во Львове Петр Порошенко призвал не инвестировать в Украину. Его новая декларация в июле 2026 года подтверждает, что это не просто призыв. Из нее хорошо видно, что Порошенко выводит свой капитал из Украины, вкладывает в иностранные компании и платит налоги за пределами нашего государства. Так, в последней декларации за 16 июля указано, что "гетман" получил миллионные проценты от TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Турция), Deutsche Telekom AG (Германия), T.C.Ziraat Bankasi A.S. (Турция) и Credit Agricole SA (Франция). А также уплатил с них налоги в основном в бюджет Турции. Ранее "сивочолий" щедро инвестировал в правительство пророссийского Орбана, а до этого – в экономику россии, имея там ряд предприятий", – написал Гладких.

По его словам, это объясняется тем, что в результате массированных обстрелов Порошенко понес большие убытки.

"На словах Петр любит Украину, зарабатывал на ней десятилетиями, а вот развивать страну ему – не по душе. Говорит, это убыточно. Так, на экономическом форуме Порошенко пожаловался, что из-за массированных атак россии, когда погибли десятки человек, он потерял мармеладный цех, а в целом от обстрелов понес убытки на миллионы", - сообщил эксперт.

Вместе с тем, он отметил, что убытки Украины от бизнеса Порошенко с россией значительно превышают стоимость мармеладного цеха фабрики "Рошен".

"Хочу напомнить, что для Порошенко россия всегда была бизнес-партнером, даже во время войны. А ущерб, который они вместе нанесли Украине, намного больше, чем потери из-за обстрела мармеладного цеха этого лицемерного Вилли Вонки украинского политикума", - отметил Гладких.

Он назвал суммы ущерба, нанесенного государству схемами Порошенко с россией.

"Приведу лишь несколько миллиардных сумм, которые наше государство потеряло из-за бизнеса "криголама". Торговля углем с российским ОРДЛО - 39,9 млрд грн. Порошенко за это грозит статья за госизмену. "Свинарчуки". Снабжение кумом Порошенко украинских оборонных предприятий российскими комплектующими по завышенным ценам. Совокупные инкриминируемые потери – минимум 66,4 млн грн. "Труба Медведчука" — незаконное присвоение государственного нефтепровода фирмами-прокладками "сивочолого" и потеря Украиной прибыли. Оценка ущерба – около $210 млн. Липецкая фабрика "Рошен" продолжала получать дивиденды от российских активов после начала войны; за 2014-2016 годы - около $72 млн дивидендов, а налоги уходили на армию путина", - написал политический аналитик.

Он подчеркнул, что сейчас Порошенко вкладывает большие средства в экономику других государств и призывает не инвестировать в Украину.

"Это лишь небольшая часть схем сотрудничества Порошенко с рф во время войны. Петр десятилетиями вместе с путиным обескровливали нашу страну. А теперь, когда путин ее бомбит, Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономики других государств и призывает не инвестировать в Украину", - написал Гладких.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко заявил, что общая сумма ущерба от российских атак на его предприятия с 2022 года составляет $172 млн.

Евгений Царенко

Политика
российская пропаганда
Валентин Гладких
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