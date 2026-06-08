Трамп требует от Израиля и Ирана «прекратить стрелять» и заявил о стремлении обеих сторон к «прекращению огня»

Президент США Дональд Трамп призвал к прекращению ударов между Ираном и Израилем после атак обеих стран друг на друга, а также заявил, что Иран и Израиль стремятся к "прекращению огня" и настаивал на "заключительных переговорах" по соглашению, пишет УНН.

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"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрелять"", – написал Трамп в Truth Social в понедельник.

Впоследствии Трамп заявил, что Израиль и Иран "стремятся к немедленному прекращению огня" после серии атак между двумя странами.

"Заключительные переговоры о "мире" продолжаются, если только невежество или глупость не станут им на пути, - написал Трамп в Truth Social. - Блокада будет оставаться в силе и действовать в полную силу, пока не будет достигнуто "окончательное соглашение". Вещи должны двигаться быстро".

В телефонном разговоре в воскресенье Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от ответной атаки на Иран, сообщал американский чиновник.

Израиль ответил на удар Ирана вопреки предостережениям Трампа

Впрочем, между странами произошел обмен ударами. В понедельник в нескольких иранских городах, включая Тегеран, было сообщено о взрывах, отмечает CNN.

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB впоследствии сообщила о новой волне иранских ракет, запущенных в направлении Израиля. Примерно в то же время в Израиле были слышны сирены, указывает CNN.

Соединенные Штаты "несут ответственность" за действия Израиля, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

США "несут ответственность как сторона договоренности о прекращении огня от 8 апреля", цитирует Багаи государственное информационное агентство Tasnim, добавив, что "что бы ни случилось в регионе… прямая ответственность Соединенных Штатов установлена, и они также будут нести ответственность за последствия любой эскалации".

"Целью переговоров было положить конец войне против Ирана, и мы также рассматривали прекращение конфликта в Ливане как часть прекращения огня", – добавил он, предупредив, что подрыв этой предпосылки "неизбежно" повлияет на дипломатический процесс.

Иран настаивает, что "ни при каких обстоятельствах" не позволит Израилю и США продолжать атаковать Исламскую Республику, а затем "опубликовать общее заявление, в котором будет утверждаться, что они остаются приверженными прекращению огня – прекращению огня, которое постоянно и неоднократно нарушается", – сказал он, добавив, что дипломатический процесс, тем не менее, продолжается через пакистанских посредников.

Иран также предупредил, что если атаки на его энергетическую инфраструктуру продолжатся, "все нефтегазовые объекты", связанные с США и Израилем, также станут целями, сообщает полуофициальное новостное агентство Fars, ссылаясь на "информированный военный источник", который оно не назвало, добавив, что "нефтяные компании и субъекты энергетического сектора в регионе, имеющие американских или сионистских акционеров, считаются Ираном законными целями".

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил в понедельник, что ответил на атаку на один из нефтехимических объектов страны ракетным ударом по аналогичной инфраструктуре в Хайфе в Израиле, добавив, что Израиль начал "опасную игру, масштаб которой охватит все цели, связанные с энергетикой, в регионе".

Также Багаи заявил, что сообщения о том, что Соединенные Штаты могут использовать иранские активы для компенсации региональным союзникам убытков, связанных с войной, являются "абсурдными". Агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом, сообщило в субботу, что США предоставят иранские активы союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и ремонта будущих убытков, нанесенных Ираном.

Между тем, как указывает CNN, израильский военный чиновник заявил в понедельник, что израильские военные готовятся как минимум к нескольким дням боевых действий с Ираном и возможности длительной кампании.

Впервые после возобновления боевых действий между Израилем и Ираном, выступив перед журналистами, чиновник обвинил Иран в нарушении апрельского прекращения огня, когда поздно вечером в воскресенье тот начал обстреливать Израиль баллистическими ракетами.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран выпустил около 30 баллистических ракет с момента своей первой атаки. Поддерживаемые Тегераном повстанцы-хуситы в Йемене выпустили еще две ракеты, одна из которых была перехвачена, а другая упала недалеко от территории Израиля.

В ответ Израиль начал две волны атак на Иран, сказал чиновник. Первая волна была направлена на стратегические системы противовоздушной обороны, а вторая – на нефтехимический объект, который, по словам ЦАХАЛ, помогает в производстве баллистических ракет и других видов оружия.

Военный чиновник подчеркнул, что все удары до сих пор были осуществлены исключительно Израилем, и что США помогали Израилю в противовоздушной обороне, перехватив некоторые ракеты.

Чиновник добавил, что Армия обороны Израиля координировала свои действия с Центральным командованием США, и что начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир дважды разговаривал с командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером в течение последних 24 часов.

Трамп неделями сигнализировал, что предварительное соглашение о прекращении войны близко, но пока оно не материализовалось, замечает CNN.