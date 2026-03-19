Прем'єрка Японії підготувала Трампу пропозиції щодо стабілізації енергетичних ринків

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила в четвер президентові США Дональду Трампу, що має "конкретні пропозиції" щодо стабілізації світових енергетичних ринків, які були вражені конфліктом на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на CNN.

Я з нетерпінням чекаю нашої дискусії, особливо щодо співробітництва в галузі економічної безпеки, у таких важливих галузях, як енергетика та рідкісноземельні мінерали - сказала вона Трампу перед зустріччю у Вашингтоні.

Я також внесла конкретні пропозиції щодо стабілізації світового енергетичного ринку - додала вона.

Конфлікт на Близькому Сході призвів до нестабільності в азійських економіках, і Такаїчі стикається з внутрішнім тиском для вирішення цієї проблеми.

У Білому домі виключили можливість запровадження заборони на експорт нафти