Прем'єрка Японії підготувала Трампу пропозиції щодо стабілізації енергетичних ринків
Київ • УНН
Прем'єр Санае Такаїчі обговорить з Дональдом Трампом співпрацю в галузі економічної безпеки. Вона представила пропозиції щодо енергетики та мінералів.
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила в четвер президентові США Дональду Трампу, що має "конкретні пропозиції" щодо стабілізації світових енергетичних ринків, які були вражені конфліктом на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на CNN.
Я з нетерпінням чекаю нашої дискусії, особливо щодо співробітництва в галузі економічної безпеки, у таких важливих галузях, як енергетика та рідкісноземельні мінерали
Я також внесла конкретні пропозиції щодо стабілізації світового енергетичного ринку
Конфлікт на Близькому Сході призвів до нестабільності в азійських економіках, і Такаїчі стикається з внутрішнім тиском для вирішення цієї проблеми.
