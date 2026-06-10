Число пострадавших в Павлограде из-за БПЛА рф возросло до пяти - двух человек спасли
Киев • УНН
В Павлограде число раненых возросло до пяти, одна женщина в тяжелом состоянии. Спасатели вызволили двух человек и сообщили о разрушении жилья.
В Павлограде увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки БПЛА 10 июня. В городе на данный момент пятеро раненых, но удалось спасти двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и ГСЧС Украины.
Детали
В больницу доставили 75-летнюю женщину. Она в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь, заявил начальник областной военной администрации.
В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что удалось спасти 2 человек.
Кроме того, россияне атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы. Был полностью разрушен частный жилой дом, также пострадали объекты инфраструктуры и транспортные средства.
Напомним
В среду, 10 июня, российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Повреждения получил многоэтажный дом - сообщалось о четырех раненых.