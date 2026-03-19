Війна проти Ірану триватиме "стільки, скільки буде необхідно" – Нетаньягу
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю повідомив про безпрецедентне послаблення Ірану та руйнування його промисловості. Війна може закінчитися швидше, ніж очікувалося.
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що Близький Схід змінився "до невпізнання", Ізраїль "сильніший, ніж будь-коли", а Іран "слабший, ніж будь-коли", передає УНН із посиланням на The Guardian.
Нетаньягу сказав, що вони знищують промислову базу Ірану таким чином, "як ми не робили раніше", але "ще є багато роботи, і ми збираємося її зробити".
Він заявив, що війна проти Ірану може закінчитися "набагато швидше, ніж люди думають", але додав, що це триватиме "стільки, скільки потрібно".
