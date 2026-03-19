Ізраїль "діяв самостійно" під час атаки на іранське газове родовище Південний Парс - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у четвер, що Ізраїль "діяв поодинці" під час удару по іранському газовому родовищу Південний Парс, додавши, що президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від подібних атак, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на пресконференції, Нетаньягу заявив, що операцію було проведено виключно Ізраїлем без прямої участі США.

Трамп дав вказівку Нетаньягу припинити атаки на енергетичні об'єкти Ірану

Він додав, що Трамп попросив Ізраїль утриматися від подальших таких ударів.

Ці заяви прозвучали на тлі кампанії Ізраїлю, що триває, проти об'єктів, пов'язаних з Іраном, і зростаючої стурбованості з приводу ескалації і потенційних збоїв на світових енергетичних ринках.

В Ірані заявили, що США та Ізраїль вперше завдали удару по його енергетичних об'єктах