Израиль "действовал самостоятельно" во время атаки на иранское газовое месторождение Южный Парс - Нетаньяху
Киев • УНН
Нетаньяху заявил о проведении операции на месторождении Южный Парс без участия США. Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от подобных атак в дальнейшем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль "действовал в одиночку" во время удара по иранскому газовому месторождению Южный Парс, добавив, что президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от подобных атак, передает УНН.
Детали
Выступая на пресс-конференции, Нетаньяху заявил, что операция была проведена исключительно Израилем без прямого участия США.
Он добавил, что Трамп попросил Израиль воздержаться от дальнейших таких ударов.
Эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся кампании Израиля против объектов, связанных с Ираном, и растущей обеспокоенности по поводу эскалации и потенциальных сбоев на мировых энергетических рынках.
