В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Трамп приказал Нетаньяху прекратить атаки на энергетические объекты Ирана

Киев • УНН

Дональд Трамп приказал Израилю прекратить удары по иранским энергообъектам. Источники CNN отрицают заявление президента о неосведомленности США относительно атак.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и дал ему указание прекратить атаки на иранские нефтегазовые объекты, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я сказал ему: не делай этого", - заявил Трамп. "И он этого не сделает".

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты "ничего не знали" об израильском ударе по иранским объектам на газовом месторождении Южный Парс, крупнейшем в мире месторождении природного газа.

Однако израильский источник, знакомый с атакой, сообщил CNN в среду, что Израиль совершил атаку в координации с США, что противоречит заявлению президента Трампа. Источник в США также сообщил CNN, что США были "осведомлены" об ударе.

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп заявил, что США и Израиль "независимы", но "отлично ладят".

"Это скоординировано. Но иногда он что-то делает, и если это мне не нравится, то мы больше этого не делаем", — сказал он.

В Иране заявили, что США и Израиль впервые нанесли удар по его энергетическим объектам18.03.26, 17:43 • 4108 просмотров

Антонина Туманова

Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран