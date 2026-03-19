Трамп приказал Нетаньяху прекратить атаки на энергетические объекты Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и дал ему указание прекратить атаки на иранские нефтегазовые объекты, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я сказал ему: не делай этого", - заявил Трамп. "И он этого не сделает".

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты "ничего не знали" об израильском ударе по иранским объектам на газовом месторождении Южный Парс, крупнейшем в мире месторождении природного газа.

Однако израильский источник, знакомый с атакой, сообщил CNN в среду, что Израиль совершил атаку в координации с США, что противоречит заявлению президента Трампа. Источник в США также сообщил CNN, что США были "осведомлены" об ударе.

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп заявил, что США и Израиль "независимы", но "отлично ладят".

"Это скоординировано. Но иногда он что-то делает, и если это мне не нравится, то мы больше этого не делаем", — сказал он.

В Иране заявили, что США и Израиль впервые нанесли удар по его энергетическим объектам