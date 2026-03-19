Трамп дав вказівку Нетаньягу припинити атаки на енергетичні об'єкти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і дав йому вказівку припинити атаки на іранські нафтогазові об'єкти, передає УНН із посиланням на CNN.

"Я сказав йому: не роби цього", - заявив Трамп. "І він цього не зробить".

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати "нічого не знали" про ізраїльський удар по іранських об'єктах на газовому родовищі Південний Парс, найбільшому у світі родовищі природного газу.

Однак ізраїльське джерело, знайоме з атакою, повідомило CNN у середу, що Ізраїль здійснив атаку в координації зі США, що суперечить заяві президента Трампа. Джерело в США також повідомило CNN, що США були "обізнані" про удар.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп заявив, що США та Ізраїль "незалежні", але "чудово ладнають".

"Це скоординовано. Але іноді він щось робить, і якщо це мені не подобається, то ми більше цього не робимо", — сказав він.

В Ірані заявили, що США та Ізраїль вперше завдали удару по його енергетичних об'єктах