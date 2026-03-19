Война против Ирана будет продолжаться "столько, сколько потребуется" – Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Ближний Восток изменился "до неузнаваемости", Израиль "сильнее, чем когда-либо", а Иран "слабее, чем когда-либо", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Нетаньяху сказал, что они уничтожают промышленную базу Ирана таким образом, "как мы не делали раньше", но "еще много работы, и мы собираемся ее сделать".

Он заявил, что война против Ирана может закончиться "намного быстрее, чем люди думают", но добавил, что это продлится "столько, сколько потребуется".

