Ексклюзив
10:23 • 9690 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 12024 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
07:41 • 51988 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00 • 79030 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15 • 81728 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 59986 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 109993 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 192962 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10 • 128195 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293189 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
752мм
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар

Київ • УНН

 • 6850 перегляди

Понад 50% засідань у справі про хабар нардепа Кузьміних не відбулися через неявку фігуранта та його адвокатів. Це може бути тактикою затягування процесу, що може призвести до зміни запобіжного заходу.

Понад половину засідань у справі про отримання півмільйонного хабаря Сергієм Кузьміних було зірвано стороною захисту, повідомляє УНН.

З 86 призначених засідань по справі щодо отримання півмільйонного хабаря Сергієм Кузьміних – 22 не відбулося через неявку самого фігуранта справи, а 31 було зірвано через ігнорування судових засідань адвокатами нардепа. Відповідно до офіційної відповіді Вищого антикорупційного суду на журналістський запит від редакції УНН, через таку поведінку сторони захисту, навіть довелося залучити адвоката з Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правової допомоги, щоб дотриматися розумних строків кримінального провадження.

І таке рішення ВАКС небезпідставне. Адже майже 62% засідань у справі про хабарництво Сергія Кузьміних не відбулося через саботування суду зі сторони захисту. Виходить, що з 86 засідань – 53 не відбулося, бо на суд не прийшли або адвокати, або сам Кузьміних. 

ВАКС також повідомив, що причинами для відсутності Кузьміних на судових засіданнях начебто були його хвороби або депутатська діяльність. Серед таких, наприклад, відрядження Сергія Кузьміних до Молдови для "укріплення міжпарламентського співробітництва". 

Неприбуття на судові засідання обвинуваченого Сергія Кузьміних відбувалися, зокрема, у зв’язку з діяльністю останнього як народного депутата, перебуванням обвинуваченого на стаціонарному лікуванні або у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

– йдеться у відповіді ВАКС.

Тактика затягування

Адвокати Сергія Кузьміних – офіційні представники нардепа у суді, яким він платить за послуги, неодноразово віддавали перевагу іншим справам. На перший погляд, може здатися, що справа Кузьміних просто не в пріоритеті у захисників, адже вони пропустили 31 засідання у його справі. Проте насправді це може бути частиною спільної тактики затягування процесу, пояснив у коментарі УНН Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.

Затягування процесу стороною захисту, наприклад, адвокатом, може відбуватися кількома способами, включаючи неявку, подання клопотань про відкладення розгляду справи або виклик додаткових свідків. Важливо також звернути увагу суду на інтерпретацію вказаних дій як зловживання процесуальними правами, які можуть призводити до затягування розгляду справи

– зазначив Невʼядомський.

Ба більше, така поведінка сторони захисту може спровокувати зміни запобіжного заходу щодо нардепа Сергія Кузьміних на тримання під вартою, вважає колишній заступник генерального прокурора України Олексій Баганець. Крім того, він зазначив, що суддя має право вилучити закордонні паспорти нардепа. За його словами, такі дії будуть логічними, адже через те, що Сергій Кузьміних ігнорує судові засідання – він порушує покладені на нього обовʼязки. 

При наявності корупційного злочину, в якому він підозрюється, чому на нього не наклали такий процесуальний обов'язок, як заборона, наприклад, виїжджати за кордон, здати закордонні паспорти? Крім того, якщо підозрюваний не виконує покладені на нього обов'язки, йому можуть змінити міру запобіжного заходу на тримання під вартою

– вважає Баганець

Водночас, низка ЗМІ повідомили, що затягування справи щодо півмільйонного хабаря Сергія Кузьміних може відбуватися ще й через те, що НАБУ завербувало нардепа та начебто пообіцяло в обмін на співпрацю та "злив" потрібної їм інформації, спустити справу "на гальмах".

Нагадаємо 

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, Сергія Кузьміних викрили у січні 2022 року на одержанні 558 тис. грн хабаря. За версією слідства, ці кошти він отримав за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. НАБУ оприлюднило відео передачі грошей.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру Сергію Кузьміних. Затримати нардепа не могли через депутатський імунітет, однак він неодноразово ігнорував допити, через що його оголосили у розшук. Після того як Кузьміних все ж знайшли та затримали – суд обрав йому заставу у 49 600 грн, яку було внесено.

У вересні 2022 року обвинувальний акт направили до ВАКС. Майже через рік, у серпні 2025 року все ще триває дослідження доказів, а процес супроводжується масовими зривами засідань з боку сторони захисту.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
Венедіктова Ірина Валентинівна
Житомирська область
Верховна Рада України
Молдова