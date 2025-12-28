$41.930.00
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 11166 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 13679 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 13792 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 14996 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 16009 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 37435 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37448 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 96384 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 49207 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 71055 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 61339 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Карні
Віталій Кличко
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Одеса
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок заявилися на перший за тривалий час спільний турнір

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вперше з травня 2025 року зіграють у парі на турнірі в Брісбені.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок заявилися на перший за тривалий час спільний турнір

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вперше з травня 2025 року зіграють у парі, пише УНН.

Сезон 2026 року сестри-тенісистки Кіченок відкриватимуть в парі на турнірі в австралійському Брісбені. Для українських тенісисток це перша командна участь у цьому турнірі.

Востаннє в парі Людмила та Надія Кіченок змагалися у травні цього на турнірі WTA 500 в Страсбурзі, де зазнали поразки в першому колі змагання.

Парний виступ сестер на WTA 500 в австрійському Лінці цього ж сезону був більш успішним – вони дійшли до фіналу де поступилися парі Тімеа Бабош/Луїза Стефані в трьох сетах.

Разом українки також грали у кваліфікації Біллі Джин Кінг — перемога над парою Польщі (2:0 за сетами).

Для Людмили Кіченок це буде п'ята участь на турнірі в Брісбені. Найкращим результатом тенісистки є перемога на турнірі у 2024 році в парі з латвійкою Єлєною Остапенко. Надія Кіченок також вп'яте візьме участь в розіграшу турніру, досі їй вдавалося двічі дійти до чвертьфіналу в 2018 та 2024 роках.

Окрім сестер Кіченок участь на турнірі в Брісбені візьмуть ще дві українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська. Обидві українки потрапили до списку учасниць в одиночному розряді турніру.

Сестер Кіченок чотири здобуті титули виступаючи разом в парному розряді. У 2015 році тенісистки перемогли на турнірі в китайському Шеньчжені, ще через рік здобули перемогу на турнірі Brasil Tennis Cup, виграли WTA Elite Trophy-2018, а також на Відкритому чемпіонаті Талліну в 2022 році.

Євген Царенко

Спорт
Таллінн
Польща