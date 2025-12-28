Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок заявилися на перший за тривалий час спільний турнір
Київ • УНН
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вперше з травня 2025 року зіграють у парі, пише УНН.
Сезон 2026 року сестри-тенісистки Кіченок відкриватимуть в парі на турнірі в австралійському Брісбені. Для українських тенісисток це перша командна участь у цьому турнірі.
Востаннє в парі Людмила та Надія Кіченок змагалися у травні цього на турнірі WTA 500 в Страсбурзі, де зазнали поразки в першому колі змагання.
Парний виступ сестер на WTA 500 в австрійському Лінці цього ж сезону був більш успішним – вони дійшли до фіналу де поступилися парі Тімеа Бабош/Луїза Стефані в трьох сетах.
Разом українки також грали у кваліфікації Біллі Джин Кінг — перемога над парою Польщі (2:0 за сетами).
Для Людмили Кіченок це буде п'ята участь на турнірі в Брісбені. Найкращим результатом тенісистки є перемога на турнірі у 2024 році в парі з латвійкою Єлєною Остапенко. Надія Кіченок також вп'яте візьме участь в розіграшу турніру, досі їй вдавалося двічі дійти до чвертьфіналу в 2018 та 2024 роках.
Окрім сестер Кіченок участь на турнірі в Брісбені візьмуть ще дві українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська. Обидві українки потрапили до списку учасниць в одиночному розряді турніру.
Сестер Кіченок чотири здобуті титули виступаючи разом в парному розряді. У 2015 році тенісистки перемогли на турнірі в китайському Шеньчжені, ще через рік здобули перемогу на турнірі Brasil Tennis Cup, виграли WTA Elite Trophy-2018, а також на Відкритому чемпіонаті Талліну в 2022 році.