Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"
Президент Зеленський повідомив про спроби росії укласти зі США двосторонню угоду на 12 трильйонів доларів. Україна не підтримуватиме домовленості щодо її суверенітету без її участі.
Президент України Володимир Зеленський розповів про намагання росії укласти зі США двосторонню угоду про відновлення економічного співробітництва між країнами, повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як заявив Зеленський, розвідці відомо про "пакет економічного співробітництва між Америкою та росією", також відомий як "пакет дмітрієва". За його словами, обсяг пакету складає 12 трлн доларів.
Є також різні сигнали і в медіа і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують завершити війну до початку літа, ймовірно, через внутрішні питання в Америці. Можлива тристороння зустріч лідерів для вирішення найскладніших питань.