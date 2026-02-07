$43.140.00
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 4142 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 12560 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 26477 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 40714 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 35574 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29624 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38882 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15637 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 38127 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Президент Зеленський повідомив про спроби росії укласти зі США двосторонню угоду на 12 трильйонів доларів. Україна не підтримуватиме домовленості щодо її суверенітету без її участі.

Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"

Президент України Володимир Зеленський розповів про намагання росії укласти зі США двосторонню угоду про відновлення економічного співробітництва між країнами, повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, розвідці відомо про "пакет економічного співробітництва між Америкою та росією", також відомий як "пакет дмітрієва". За його словами, обсяг пакету складає 12 трлн доларів.

Є також різні сигнали і в медіа і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують завершити війну до початку літа, ймовірно, через внутрішні питання в Америці. Можлива тристороння зустріч лідерів для вирішення найскладніших питань.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна