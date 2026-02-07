$43.140.00
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Зеленский сообщил о попытках россии заключить с США двустороннее соглашение на 12 триллионов долларов. Украина не будет поддерживать договоренности относительно ее суверенитета без ее участия.

Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках россии заключить с США двустороннее соглашение о возобновлении экономического сотрудничества между странами, сообщают украинские СМИ, передает УНН.

Подробности

Как заявил Зеленский, разведке известно о "пакете экономического сотрудничества между Америкой и россией", также известном как "пакет дмитриева". По его словам, объем пакета составляет 12 трлн долларов.

Есть также различные сигналы и в медиа, и не только, что там могут быть также вопросы, связанные с Украиной. Например, с нашим суверенитетом, с безопасностью Украины. Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас

- сказал Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают завершить войну до начала лета, вероятно, из-за внутренних вопросов в Америке. Возможна трехсторонняя встреча лидеров для решения самых сложных вопросов.

Павел Башинский

