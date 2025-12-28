Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявились на первый за долгое время совместный турнир
Киев • УНН
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок впервые с мая 2025 года сыграют в паре, пишет УНН.
Сезон 2026 года сестры-теннисистки Киченок будут открывать в паре на турнире в австралийском Брисбене. Для украинских теннисисток это первое командное участие в этом турнире.
В последний раз в паре Людмила и Надежда Киченок соревновались в мае этого года на турнире WTA 500 в Страсбурге, где потерпели поражение в первом круге соревнований.
Парное выступление сестер на WTA 500 в австрийском Линце в этом же сезоне было более успешным – они дошли до финала, где уступили паре Тимеа Бабош/Луиза Стефани в трех сетах.
Вместе украинки также играли в квалификации Билли Джин Кинг — победа над парой Польши (2:0 по сетам).
Для Людмилы Киченок это будет пятое участие на турнире в Брисбене. Лучшим результатом теннисистки является победа на турнире в 2024 году в паре с латвийкой Еленой Остапенко. Надежда Киченок также в пятый раз примет участие в розыгрыше турнира, до сих пор ей удавалось дважды дойти до четвертьфинала в 2018 и 2024 годах.
Помимо сестер Киченок участие в турнире в Брисбене примут еще две украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская. Обе украинки попали в список участниц в одиночном разряде турнира.
Сестры Киченок имеют четыре титула, завоеванных выступая вместе в парном разряде. В 2015 году теннисистки победили на турнире в китайском Шэньчжэне, еще через год одержали победу на турнире Brasil Tennis Cup, выиграли WTA Elite Trophy-2018, а также на Открытом чемпионате Таллина в 2022 году.