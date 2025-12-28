$41.930.00
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 11870 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54 • 14240 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 14243 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 15330 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 16175 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 37636 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37526 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 96821 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 49322 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявились на первый за долгое время совместный турнир

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок впервые с мая 2025 года сыграют в паре на турнире в Брисбене.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявились на первый за долгое время совместный турнир

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок впервые с мая 2025 года сыграют в паре, пишет УНН.

Сезон 2026 года сестры-теннисистки Киченок будут открывать в паре на турнире в австралийском Брисбене. Для украинских теннисисток это первое командное участие в этом турнире.

В последний раз в паре Людмила и Надежда Киченок соревновались в мае этого года на турнире WTA 500 в Страсбурге, где потерпели поражение в первом круге соревнований.

Парное выступление сестер на WTA 500 в австрийском Линце в этом же сезоне было более успешным – они дошли до финала, где уступили паре Тимеа Бабош/Луиза Стефани в трех сетах.

Вместе украинки также играли в квалификации Билли Джин Кинг — победа над парой Польши (2:0 по сетам).

Для Людмилы Киченок это будет пятое участие на турнире в Брисбене. Лучшим результатом теннисистки является победа на турнире в 2024 году в паре с латвийкой Еленой Остапенко. Надежда Киченок также в пятый раз примет участие в розыгрыше турнира, до сих пор ей удавалось дважды дойти до четвертьфинала в 2018 и 2024 годах.

Помимо сестер Киченок участие в турнире в Брисбене примут еще две украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская. Обе украинки попали в список участниц в одиночном разряде турнира.

Сестры Киченок имеют четыре титула, завоеванных выступая вместе в парном разряде. В 2015 году теннисистки победили на турнире в китайском Шэньчжэне, еще через год одержали победу на турнире Brasil Tennis Cup, выиграли WTA Elite Trophy-2018, а также на Открытом чемпионате Таллина в 2022 году.

Евгений Царенко

Спорт
Таллинн
Польша