Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютого
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія продовжує обирати удари замість дипломатії, атакуючи енергетику України. Понад 400 дронів і 40 ракет пошкодили об'єкти у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф по енергетиці, зазначивши, що кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари, наголосивши на важливості реагування партнерів. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів. Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці
Він зазначив, що основною ціллю нічної атаки була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. За його словами, є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.
У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині. У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО. Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до Patriot, NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Силами ППО знищено 406 цілей, включаючи ракети та безпілотники.
Цієї ночі російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.