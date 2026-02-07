Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютого

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 92 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
06:00 • 9624 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 23288 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 37651 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 32726 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 28106 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 36325 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15271 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 36363 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18486 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
89%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 16426 перегляди
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"7 лютого, 01:46 • 5844 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 10782 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 19566 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 11187 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 11412 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 36325 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 34321 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 36363 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 46756 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Вінниця
Харків
Вінницька область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 10768 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 24861 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 27390 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 36433 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 39494 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Starlink

Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютого

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія продовжує обирати удари замість дипломатії, атакуючи енергетику України. Понад 400 дронів і 40 ракет пошкодили об'єкти у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.

Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютого

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф по енергетиці, зазначивши, що кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари, наголосивши на важливості реагування партнерів. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів. Понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів було в цій атаці

- написав Зеленський.

Він зазначив, що основною ціллю нічної атаки була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. За його словами, є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині. У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО. Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до Patriot, NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму

- додав Зеленський.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Силами ППО знищено 406 цілей, включаючи ракети та безпілотники.

Цієї ночі російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Нерухомість
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Львівська область
Рівненська область
Вінницька область
Івано-Франківська область
«Калібр» (сімейство ракет)
Київська область
Харківська область
Волинська область
MIM-104 Patriot
NASAMS
Володимир Зеленський
Україна
Рівне