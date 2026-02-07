Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраля
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия продолжает выбирать удары вместо дипломатии, атакуя энергетику Украины. Более 400 дронов и 40 ракет повредили объекты в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф по энергетике, отметив, что каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары, подчеркнув важность реагирования партнеров. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Подробности
Всюду, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы на местах российских ударов. Более 400 дронов и около 40 ракет разных типов было в этой атаке
Он отметил, что основной целью ночной атаки была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. По его словам, есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.
В Ровно поврежден многоэтажный дом. В Ладыжине Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа. Были также удары в Киевской и Харьковской областях. В некоторых регионах продолжают работать силы ПВО. Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все, кто поддерживает трехсторонние переговоры. Москву нужно лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к Patriot, NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму
Напомним
В ночь на 7 февраля россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив 447 средств воздушного нападения. Силами ПВО уничтожено 406 целей, включая ракеты и беспилотники.
Этой ночью российская армия атаковала подстанции, воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. По всей Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.