382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУ

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 7574 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 21125 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 35817 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 30894 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 26719 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 34270 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14931 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 34716 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18425 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20951 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.7м/с
88%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті6 лютого, 23:36 • 8534 перегляди
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рфPhoto7 лютого, 00:38 • 14929 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині04:07 • 8576 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України04:30 • 18039 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 7814 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 7976 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 34267 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 32800 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 34714 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 45014 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Харків
Вінниця
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 9606 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 23956 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 26554 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 35640 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 38731 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 8 перегляди

В ніч на 7 лютого росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Силами ППО знищено 406 цілей, включаючи ракети та безпілотники.

382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУ

Армія рф в ніч проти 7 лютого завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, наземного і морського базування, загалом - 447 засобів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування

- йдеться в повідомленні.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу:

  • 2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
    • 21 крилата ракета Х-101 (район пуску - акваторія Каспійського моря);
      • 16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску - акваторія Чорного моря);
        • 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: брянськ, курськ, орел, шаталово, міллерово, приморсько-ахтарськ - рф., Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 250 із них - "шахеди".

          Основні напрямки удару - Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

          - зазначається в повідомленні.

          За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей - 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

          • 14 крилатих ракет Х-101;
            • 10 крилатих ракет "Калібр";
              • 382 ворожих БПЛА різних типів.

                Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БПЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на трьох локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється

                - додали в Повітряних силах.

                Нагадаємо

                В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

                Павло Башинський

                СуспільствоВійна в Україні
                Енергетика
                Повітряна тривога
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Відключення світла
                Блекаут 
                Електроенергія
                Львівська область
                Рівненська область
                Вінницька область
                Івано-Франківська область
                Повітряні сили Збройних сил України
                Шахед-136
                Україна
                Вінниця
                Харків