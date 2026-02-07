382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУ
Київ • УНН
В ніч на 7 лютого росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Силами ППО знищено 406 цілей, включаючи ракети та безпілотники.
Армія рф в ніч проти 7 лютого завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, наземного і морського базування, загалом - 447 засобів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу:
- 2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
- 21 крилата ракета Х-101 (район пуску - акваторія Каспійського моря);
- 16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску - акваторія Чорного моря);
- 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: брянськ, курськ, орел, шаталово, міллерово,
приморсько-ахтарськ - рф., Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 250 із них - "шахеди".
Основні напрямки удару - Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей - 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:
- 14 крилатих ракет Х-101;
- 10 крилатих ракет "Калібр";
- 382 ворожих БПЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БПЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на трьох локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.