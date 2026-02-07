382 из 408 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Калибры": детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
В ночь на 7 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив 447 средств воздушного нападения. Силами ПВО уничтожено 406 целей, включая ракеты и беспилотники.
Армия рф в ночь на 7 февраля нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных беспилотников, а также ракет воздушного, наземного и морского базирования, в общей сложности - 447 средств. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
В ночь на 07 февраля (с 19:00 06 февраля) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 447 средств воздушного нападения:
- 2 ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
- 21 крылатая ракета Х-101 (район пуска - акватория Каспийского моря);
- 16 крылатых ракет "Калибр" (район пуска - акватория Черного моря);
- 408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: брянск, курск, орел, шаталово, миллерово,
приморско-ахтарск - рф., Гвардейское ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ Украины, около 250 из них - "шахеды".
Основные направления удара - Львовщина, Ивано-Франковщина, Ровенщина, Винницкая область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей - 24 ракеты и 382 беспилотника различных типов:
- 14 крылатых ракет Х-101;
- 10 крылатых ракет "Калибр";
- 382 вражеских БПЛА различных типов.
Зафиксированы попадания 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях. Информация по двум вражеским ракетам уточняется
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.