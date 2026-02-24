МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну

24 лютого 2026 року минає чотири роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та дванадцять років від початку російської агресії. З цієї нагоди Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну заяву, передає УНН.

Деталі

24 лютого 2026 року виповнюється чотири роки з початку незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, яке стало продовженням російської збройної агресії проти нашої держави, що триває з 2014 року - йдеться у дописі.

У МЗС наголосили, що безкарність агресора та недостатньо рішуча реакція світу призвели до "найбільшої дестабілізації світового устрою з часів Другої світової війни".

росія руйнує архітектуру європейської і світової безпеки, стратегічну стабільність і режим ядерного нерозповсюдження. росія систематично вдається до державного тероризму. Злочинне знищення критичної цивільної інфраструктури України за екстремальних зимових морозів є спробою рф не лише створити гуманітарну катастрофу в самому центрі Європи, а й спровокувати ядерний інцидент. Серед найбільш небезпечних і цинічних проявів тактики російської федерації також системне застосування нею заборонених методів ведення війни, ударів з метою максимізації цивільних жертв, застосування зброї невибіркової дії та небезпечних хімічних речовин - йдеться у дописі.

Україна, як зазначили в МЗС, реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН та захищає не лише власну державність, а й міжнародний правопорядок.

У заяві підкреслюється необхідність посилення політичної ізоляції рф, санкційного тиску та повного використання знерухомлених російських активів для підтримки України.

Окремо в МЗС зазначили, що Україна цінує мирні зусилля Президента США Дональд Трампа та Сполучених Штатів за участі країн Європи та інших партнерів.

Україна продовжує працювати разом із партнерами над практичним запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та інших складових архітектури справедливості для притягнення росії та російських злочинців до відповідальності. Притягнення військово-політичного керівництва рф до відповідальності стане не лише актом справедливості, а й запорукою неповторення подібних злочинів у майбутньому не лише в Європі, але й деінде в світі. Ми також продовжимо використовувати кожен міжнародний майданчик і механізм для повернення наших людей: військовополонених, цивільних і викрадених дітей - підкреслюють у МЗС.

Також у відомстві наголосили, що для запобігання повторенню агресії Україна має отримати чіткі та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У заяві підкреслили, що довгострокова фінансова, гуманітарна та оборонна підтримка України є внеском у спільну безпеку Європи.

Ми заохочуємо до рішучості у підтримці України - постачанні зброї, фінансуванні та спільному оборонному виробництві. Реалізація програми PURL та ініціативи SAFE мають зміцнити обороноздатність України, що сприятиме посиленню загальноєвропейської системи безпеки. Україна не може дозволити собі слабкості у протистоянні російській агресії, адже йдеться про наше виживання і про наше майбутнє. Але так само не має дозволити собі слабкості і увесь цивілізований світ, що прагне зберегти міжнародний мир і безпеку. Ми очікуємо стійкості та стратегічної рішучості від партнерів. Разом ми - сила - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Європейські лідери, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу та ЄС, звернулися до українців та світу у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф. Вони обіцяють посилити підтримку України та наголошують на її майбутньому в ЄС.