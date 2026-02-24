$43.300.02
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 1538 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 2360 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 3086 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 5232 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 8060 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 18568 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 37739 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29965 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29570 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23243 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну заяву до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф та дванадцяти років російської агресії. У МЗС наголосили на необхідності посилення ізоляції рф, санкційного тиску та використання знерухомлених російських активів.

МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну

24 лютого 2026 року минає чотири роки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та дванадцять років від початку російської агресії. З цієї нагоди Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну заяву, передає УНН.

Деталі

24 лютого 2026 року виповнюється чотири роки з початку незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, яке стало продовженням російської збройної агресії проти нашої держави, що триває з 2014 року

- йдеться у дописі.

У МЗС наголосили, що безкарність агресора та недостатньо рішуча реакція світу призвели до "найбільшої дестабілізації світового устрою з часів Другої світової війни".

росія руйнує архітектуру європейської і світової безпеки, стратегічну стабільність і режим ядерного нерозповсюдження. росія систематично вдається до державного тероризму. Злочинне знищення критичної цивільної інфраструктури України за екстремальних зимових морозів є спробою рф не лише створити гуманітарну катастрофу в самому центрі Європи, а й спровокувати ядерний інцидент. Серед найбільш небезпечних і цинічних проявів тактики російської федерації також системне застосування нею заборонених методів ведення війни, ударів з метою максимізації цивільних жертв, застосування зброї невибіркової дії та небезпечних хімічних речовин

- йдеться у дописі.

Україна, як зазначили в МЗС, реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН та захищає не лише власну державність, а й міжнародний правопорядок.

У заяві підкреслюється необхідність посилення політичної ізоляції рф, санкційного тиску та повного використання знерухомлених російських активів для підтримки України.

Окремо в МЗС зазначили, що Україна цінує мирні зусилля Президента США Дональд Трампа та Сполучених Штатів за участі країн Європи та інших партнерів.

Україна продовжує працювати разом із партнерами над практичним запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та інших складових архітектури справедливості для притягнення росії та російських злочинців до відповідальності. Притягнення військово-політичного керівництва рф до відповідальності стане не лише актом справедливості, а й запорукою неповторення подібних злочинів у майбутньому не лише в Європі, але й деінде в світі. Ми також продовжимо використовувати кожен міжнародний майданчик і механізм для повернення наших людей: військовополонених, цивільних і викрадених дітей

- підкреслюють у МЗС.

Також у відомстві наголосили, що для запобігання повторенню агресії Україна має отримати чіткі та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У заяві підкреслили, що довгострокова фінансова, гуманітарна та оборонна підтримка України є внеском у спільну безпеку Європи.

Ми заохочуємо до рішучості у підтримці України - постачанні зброї, фінансуванні та спільному оборонному виробництві. Реалізація програми PURL та ініціативи SAFE мають зміцнити обороноздатність України, що сприятиме посиленню загальноєвропейської системи безпеки. Україна не може дозволити собі слабкості у протистоянні російській агресії, адже йдеться про наше виживання і про наше майбутнє. Але так само не має дозволити собі слабкості і увесь цивілізований світ, що прагне зберегти міжнародний мир і безпеку. Ми очікуємо стійкості та стратегічної рішучості від партнерів. Разом ми - сила

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Європейські лідери, включаючи Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу та ЄС, звернулися до українців та світу у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф. Вони обіцяють посилити підтримку України та наголошують на її майбутньому в ЄС.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаСвіт