МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала полномасштабного вторжения рф в Украину и двенадцать лет с начала российской агрессии. По этому случаю Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное заявление, передает УНН.

Подробности

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения рф в Украину, которое стало продолжением российской вооруженной агрессии против нашего государства, продолжающейся с 2014 года - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что безнаказанность агрессора и недостаточно решительная реакция мира привели к "крупнейшей дестабилизации мирового порядка со времен Второй мировой войны".

россия разрушает архитектуру европейской и мировой безопасности, стратегическую стабильность и режим ядерного нераспространения. россия систематически прибегает к государственному терроризму. Преступное уничтожение критической гражданской инфраструктуры Украины в экстремальные зимние морозы является попыткой рф не только создать гуманитарную катастрофу в самом центре Европы, но и спровоцировать ядерный инцидент. Среди наиболее опасных и циничных проявлений тактики российской федерации также системное применение ею запрещенных методов ведения войны, ударов с целью максимизации гражданских жертв, применение оружия неизбирательного действия и опасных химических веществ - говорится в сообщении.

Украина, как отметили в МИД, реализует свое право на самооборону в соответствии со Статьей 51 Устава ООН и защищает не только собственную государственность, но и международный правопорядок.

В заявлении подчеркивается необходимость усиления политической изоляции рф, санкционного давления и полного использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины.

Отдельно в МИД отметили, что Украина ценит мирные усилия Президента США Дональда Трампа и Соединенных Штатов при участии стран Европы и других партнеров.

Украина продолжает работать вместе с партнерами над практическим запуском Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и других составляющих архитектуры справедливости для привлечения россии и российских преступников к ответственности. Привлечение военно-политического руководства рф к ответственности станет не только актом справедливости, но и залогом неповторения подобных преступлений в будущем не только в Европе, но и в других частях мира. Мы также продолжим использовать каждую международную площадку и механизм для возвращения наших людей: военнопленных, гражданских и похищенных детей - подчеркивают в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что для предотвращения повторения агрессии Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии безопасности. В заявлении подчеркнули, что долгосрочная финансовая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины является вкладом в общую безопасность Европы.

Мы призываем к решимости в поддержке Украины - поставке оружия, финансировании и совместном оборонном производстве. Реализация программы PURL и инициативы SAFE должны укрепить обороноспособность Украины, что будет способствовать усилению общеевропейской системы безопасности. Украина не может позволить себе слабости в противостоянии российской агрессии, ведь речь идет о нашем выживании и о нашем будущем. Но так же не должен позволить себе слабости и весь цивилизованный мир, стремящийся сохранить международный мир и безопасность. Мы ожидаем стойкости и стратегической решимости от партнеров. Вместе мы - сила - говорится в сообщении.

Напомним

