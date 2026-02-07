$43.140.00
Ексклюзив
06:00 • 9030 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 22702 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 37145 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 32225 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 27712 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 35759 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15186 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 35912 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18466 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20985 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що реальна кількість СЗЧ вища за офіційні 200 тисяч випадків. Він вважає, що повернення цих військовослужбовців могло б призупинити мобілізацію на сім місяців.

Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів

Втрати особового складу у звʼязку із СЗЧ (самовільне залишення частини) перевищують безповоротні втрати України на фронті. Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтервʼю Олені Фроляк.

Деталі

Він повідомив, що реальна кількість СЗЧ вища, ніж офіційно озвучені 200 тисяч випадків. На його думку, якби ці військовослужбовці повернулись у свої підрозділи, мобілізацію в країні можна було б призупинити на сім місяців.

Це фантастичні цифри. 200 тисяч зараз на фронті поміняли б ситуацію на 180 градусів. І за бажання ми могли б наступати, або, як мінімум, могли би точно, зупинити просування росіян

- вважає Андрій Білецький.

Він заявив, що Третій корпус має найменшу кількість випадків СЗЧ серед корпусів. Упродовж минулого місяця з Третьої штурмової, що налічує понад 10 тисяч військовослужбовців, в СЗЧ пішли 13 бійців. Він назвав цю цифру рекордною.

Пішло близько 50 людей, частина повернулась, баланс вийшов 13. У нас три чверті гарантовано повертаються в підрозділи

- повідомив Андрій Білецький.

Він навів приклад 60-ої окремої механізованої бригади. Довгий час бригада знаходилась на напрямку головного удару 20-ї загальновійськової армії рф, мала високі втрати і мала велику кількість СЗЧ. Після зміни командування, алгоритмів і принципів управління, кількість СЗЧ стала меншою, ніж у суміжних підрозділів.

На думку командира корпусу, проблема СЗЧ у військах має вирішуватись комплексно: компетентні офіцери та сержанти, які, як і решта особового складу, мають нести відповідальність за помилки, якісна бойова підготовка, психологічний супровід, культура поваги і командності в підрозділі.

У кожного є момент, коли легко зірватися. Що буде якорем, щоб залишитися? Що тут у тебе друзі, що є відчуття побратимства - ці люди не підвели б тебе, то і тобі важко їх підвести. Якщо ти знаєш, що твій командир не дурень і не ставиться до людей, як до скотів, ти не знайдеш внутрішніх аргументів, не поясниш самому собі, чому ти це робиш

- сказав Андрій Білецький.

Євген Царенко

СуспільствоВійна в Україні
Андрій Білецький
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Україна