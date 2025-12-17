Білецький: необхідно зняти барʼєри для росту здібних молодих офіцерів на заміну "паперовим генералам"

Необхідно зняти усі барʼєри для росту здібних молодих офіцерів і провести повну переатестацію офіцерського складу — це не покарання, а запорука виживання держави. Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у матеріалі для The Economist (текст за ексклюзивною ліцензією опублікувало NV), пише УНН.

Він заявив, що більшість нинішніх генералів починали війну ще в 2014 році полковниками та підполковниками, тобто, перебували на посадах, які не передбачають безпосередньої участі в бойових діях. Серед них є розумні, досвідчені і компетентні люди, але їм бракує практичного досвіду і розуміння межі можливостей солдата.

Він навів у приклад США, де перша війна в Іраку оголила розрив між теорією і практикою, адже багато американських генералів не воювали з часів В’єтнаму: "Вихід був радикальний: очищення генеральського корпусу і підвищення тих, хто мав реальний бойовий досвід. Україні потрібна така сама реформа".

Він заявив, що найефективніші серед командирів у його підпорядкуванні — капітани і майори, які виросли з 2014-го, виконують завдання полковників та генералів і мають більше компетенцій, ніж ті, що керують "лише завдяки вислузі років".

Другою задачею на 2026 рік, незалежно від того, настане перемирʼя чи триватимуть бойові дії, він назвав якісні зміни у базовій військовій підготовці і формування сильного сержантського корпусу. На його думку, навчання — те, що Україна може почати завтра. Наприклад, за півроку підготувати 3-4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом і мати щонайменше 40 тисяч добре навчених солдатів кожні півтора місяці.

"Техніка без якісного управління — лише метал. росія мала чудове озброєння у 2022-му і програла Київську операцію через катастрофічне командування. Технологія не визначає стратегію. Це робить людина. Від сержанта до генерала", — заявив Білецький.

На його думку, без цих кроків збільшення чисельності армії означатиме лише зростання втрат.