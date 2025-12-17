$42.180.06
08:46
15 декабря, 13:38 • 87900 просмотра
Билецкий: необходимо снять барьеры для роста способных молодых офицеров на замену "бумажным генералам"

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий предлагает снять барьеры для роста молодых офицеров на замену "бумажным генералам".

Необходимо снять все барьеры для роста способных молодых офицеров и провести полную переаттестацию офицерского состава — это не наказание, а залог выживания государства. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в материале для The Economist (текст по эксклюзивной лицензии опубликовал NV), пишет УНН.

Он заявил, что большинство нынешних генералов начинали войну еще в 2014 году полковниками и подполковниками, то есть, находились на должностях, которые не предусматривают непосредственного участия в боевых действиях. Среди них есть умные, опытные и компетентные люди, но им не хватает практического опыта и понимания предела возможностей солдата.

Он привел в пример США, где первая война в Ираке обнажила разрыв между теорией и практикой, ведь многие американские генералы не воевали со времен Вьетнама: "Выход был радикальный: очищение генеральского корпуса и повышение тех, кто имел реальный боевой опыт. Украине нужна такая же реформа".

Он заявил, что самые эффективные среди командиров в его подчинении — капитаны и майоры, которые выросли с 2014-го, выполняют задачи полковников и генералов и имеют больше компетенций, чем те, кто руководит "только благодаря выслуге лет".

Второй задачей на 2026 год, независимо от того, наступит перемирие или будут продолжаться боевые действия, он назвал качественные изменения в базовой военной подготовке и формирование сильного сержантского корпуса. По его мнению, обучение — то, что Украина может начать завтра. Например, за полгода подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом и иметь минимум 40 тысяч хорошо обученных солдат каждые полтора месяца.

"Техника без качественного управления — лишь металл. россия имела отличное вооружение в 2022-м и проиграла Киевскую операцию из-за катастрофического командования. Технология не определяет стратегию. Это делает человек. От сержанта до генерала", — заявил Билецкий.

По его мнению, без этих шагов увеличение численности армии будет означать лишь рост потерь.

Лилия Подоляк

