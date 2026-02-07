Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что реальное количество СОЧ выше официальных 200 тысяч случаев. Он считает, что возвращение этих военнослужащих могло бы приостановить мобилизацию на семь месяцев.
Потери личного состава в связи с СОЧ (самовольное оставление части) превышают безвозвратные потери Украины на фронте. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью Елене Фроляк.
Он сообщил, что реальное количество СОЧ выше, чем официально озвученные 200 тысяч случаев. По его мнению, если бы эти военнослужащие вернулись в свои подразделения, мобилизацию в стране можно было бы приостановить на семь месяцев.
Это фантастические цифры. 200 тысяч сейчас на фронте поменяли бы ситуацию на 180 градусов. И при желании мы могли бы наступать, или, как минимум, могли бы точно, остановить продвижение россиян
Он заявил, что Третий корпус имеет наименьшее количество случаев СОЧ среди корпусов. В течение прошлого месяца из Третьей штурмовой, насчитывающей более 10 тысяч военнослужащих, в СОЧ ушли 13 бойцов. Он назвал эту цифру рекордной.
Ушло около 50 человек, часть вернулась, баланс вышел 13. У нас три четверти гарантированно возвращаются в подразделения
Он привел пример 60-й отдельной механизированной бригады. Долгое время бригада находилась на направлении главного удара 20-й общевойсковой армии рф, имела высокие потери и имела большое количество СОЧ. После смены командования, алгоритмов и принципов управления, количество СОЧ стало меньше, чем у смежных подразделений.
По мнению командира корпуса, проблема СОЧ в войсках должна решаться комплексно: компетентные офицеры и сержанты, которые, как и остальной личный состав, должны нести ответственность за ошибки, качественная боевая подготовка, психологическое сопровождение, культура уважения и командности в подразделении.
У каждого есть момент, когда легко сорваться. Что будет якорем, чтобы остаться? Что здесь у тебя друзья, что есть ощущение побратимства - эти люди не подвели бы тебя, то и тебе трудно их подвести. Если ты знаешь, что твой командир не дурак и не относится к людям, как к скотам, ты не найдешь внутренних аргументов, не объяснишь самому себе, почему ты это делаешь
