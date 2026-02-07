Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов

Потери личного состава в связи с СОЧ (самовольное оставление части) превышают безвозвратные потери Украины на фронте. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью Елене Фроляк.

Он сообщил, что реальное количество СОЧ выше, чем официально озвученные 200 тысяч случаев. По его мнению, если бы эти военнослужащие вернулись в свои подразделения, мобилизацию в стране можно было бы приостановить на семь месяцев.

Это фантастические цифры. 200 тысяч сейчас на фронте поменяли бы ситуацию на 180 градусов. И при желании мы могли бы наступать, или, как минимум, могли бы точно, остановить продвижение россиян

Он заявил, что Третий корпус имеет наименьшее количество случаев СОЧ среди корпусов. В течение прошлого месяца из Третьей штурмовой, насчитывающей более 10 тысяч военнослужащих, в СОЧ ушли 13 бойцов. Он назвал эту цифру рекордной.

Он привел пример 60-й отдельной механизированной бригады. Долгое время бригада находилась на направлении главного удара 20-й общевойсковой армии рф, имела высокие потери и имела большое количество СОЧ. После смены командования, алгоритмов и принципов управления, количество СОЧ стало меньше, чем у смежных подразделений.

По мнению командира корпуса, проблема СОЧ в войсках должна решаться комплексно: компетентные офицеры и сержанты, которые, как и остальной личный состав, должны нести ответственность за ошибки, качественная боевая подготовка, психологическое сопровождение, культура уважения и командности в подразделении.

У каждого есть момент, когда легко сорваться. Что будет якорем, чтобы остаться? Что здесь у тебя друзья, что есть ощущение побратимства - эти люди не подвели бы тебя, то и тебе трудно их подвести. Если ты знаешь, что твой командир не дурак и не относится к людям, как к скотам, ты не найдешь внутренних аргументов, не объяснишь самому себе, почему ты это делаешь