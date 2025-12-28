$41.930.00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 9274 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 21836 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 36802 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 35537 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29427 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25274 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21279 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42167 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39611 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Експрезидент Бразилії Болсонару переніс медичну процедуру з лікування сильної гикавки

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару пройшов медичну процедуру для лікування гикавки, що включала блокування діафрагмального нерва. Він також переніс операцію з видалення грижі, яка є наслідком ножового поранення у 2018 році.

Експрезидент Бразилії Болсонару переніс медичну процедуру з лікування сильної гикавки

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару в суботу вдень переніс медичну процедуру в лікарні Бразиліа для лікування постійної гикавки. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

"Втручання, яке його медична команда назвала успішним на суботній пресконференції, включало блокування діафрагмального нерва, який проходить від шиї до діафрагми. Суботня процедура проводилася на правому боці Болсонару. Друга процедура запланована на понеділок для блокування того ж нерва на протилежному боці", – пише видання.

У четвер Болсонару також переніс операцію з видалення грижі, що стала наслідком ножового поранення в живіт, яке він отримав під час президентської кампанії 2018 року.

"За словами його медичної команди, процедура пройшла без ускладнень. У заяві перед операцією в четвер він підтримав балотування свого сина Флавіо на президентських виборах 2026 року", - наголошує Bloomberg.

Наразі Болсонару перебуває у в'язниці після того, як Верховний суд країни визнав його винним у спробі здійснити державний переворот після поразки на виборах 2022 року.

Нагадаємо

Верховний суд Бразилії зобов'язав експрезидента Жаїра Болсонару розпочати відбування 27-річного тюремного терміну за змову з метою організації військового перевороту. Адвокат Болсонару планує подати апеляцію, посилаючись на неодностайність рішення суду.

Алла Кіосак

Новини Світу
Bloomberg
Бразилія