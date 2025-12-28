Експрезидент Бразилії Болсонару переніс медичну процедуру з лікування сильної гикавки
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару пройшов медичну процедуру для лікування гикавки, що включала блокування діафрагмального нерва. Він також переніс операцію з видалення грижі, яка є наслідком ножового поранення у 2018 році.
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару в суботу вдень переніс медичну процедуру в лікарні Бразиліа для лікування постійної гикавки. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
"Втручання, яке його медична команда назвала успішним на суботній пресконференції, включало блокування діафрагмального нерва, який проходить від шиї до діафрагми. Суботня процедура проводилася на правому боці Болсонару. Друга процедура запланована на понеділок для блокування того ж нерва на протилежному боці", – пише видання.
У четвер Болсонару також переніс операцію з видалення грижі, що стала наслідком ножового поранення в живіт, яке він отримав під час президентської кампанії 2018 року.
"За словами його медичної команди, процедура пройшла без ускладнень. У заяві перед операцією в четвер він підтримав балотування свого сина Флавіо на президентських виборах 2026 року", - наголошує Bloomberg.
Наразі Болсонару перебуває у в'язниці після того, як Верховний суд країни визнав його винним у спробі здійснити державний переворот після поразки на виборах 2022 року.
Нагадаємо
Верховний суд Бразилії зобов'язав експрезидента Жаїра Болсонару розпочати відбування 27-річного тюремного терміну за змову з метою організації військового перевороту. Адвокат Болсонару планує подати апеляцію, посилаючись на неодностайність рішення суду.