Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту

Ексклюзив
07:00 • 7692 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 6046 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 7246 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 20481 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 37381 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29442 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27966 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
25 листопада, 14:46 • 23739 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16112 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
25 листопада, 13:41 • 15563 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Популярнi новини
ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча25 листопада, 22:20 • 4294 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 18606 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 17498 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 13515 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 12263 перегляди
Публікації
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
07:00 • 7692 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:21 • 37736 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
25 листопада, 10:00 • 46838 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 97106 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
24 листопада, 13:47 • 126862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 19609 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 54465 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 72698 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 73389 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 80320 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Золото

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Верховний суд Бразилії зобов'язав експрезидента Жаїра Болсонару розпочати відбування 27-річного тюремного терміну за змову з метою організації військового перевороту. Адвокат Болсонару планує подати апеляцію, посилаючись на неодностайність рішення суду.

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту

Верховний суд Бразилії наказав колишньому президенту Жаїру Болсонару розпочати відбування 27-річного тюремного терміну за змову з метою організації військового перевороту для скасування результатів виборів 2022 року. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що суддя Верховного суду Александре де Мораес вимагав, щоб його наказ був остаточно затверджений, що позбавляє Болсонару можливості подавати подальші апеляції для скасування рішення.

Натомість адвокат Болсонару Паулу Кунья Буено написав у X, що його клієнт все одно планує подати апеляцію, стверджуючи, що правила самого суду дозволяють фінальне оскарження, оскільки рішення Верховного суду не було одностайним.

Контекст

Колишній президент і союзник Трампа, якого в серпні помістили під домашній арешт, відмовився визнавати поразку на виборах 2022 року бразильському президенту Луіса Інасіу Лулі да Сілві, тоді як його прихильники вдерлися до президентського палацу та інших урядових будівель у січні 2023 року.

Видання також зазначає, що президент Трамп раніше погрожував запровадити санкції проти бразильських товарів, якщо країна не зніме кримінальні звинувачення з його союзника.

У вересні Верховний суд Бразилії визнав 70-річного експрезидента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року та засудив його до 27 років і трьох місяців ув'язнення. Його визнали винним за п'ятьма пунктами, включаючи спробу державного перевороту та керівництво озброєною злочинною організацією.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Сутички
Бразилія
Дональд Трамп