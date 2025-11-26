Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту

Верховний суд Бразилії наказав колишньому президенту Жаїру Болсонару розпочати відбування 27-річного тюремного терміну за змову з метою організації військового перевороту для скасування результатів виборів 2022 року. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що суддя Верховного суду Александре де Мораес вимагав, щоб його наказ був остаточно затверджений, що позбавляє Болсонару можливості подавати подальші апеляції для скасування рішення.

Натомість адвокат Болсонару Паулу Кунья Буено написав у X, що його клієнт все одно планує подати апеляцію, стверджуючи, що правила самого суду дозволяють фінальне оскарження, оскільки рішення Верховного суду не було одностайним.

Контекст

Колишній президент і союзник Трампа, якого в серпні помістили під домашній арешт, відмовився визнавати поразку на виборах 2022 року бразильському президенту Луіса Інасіу Лулі да Сілві, тоді як його прихильники вдерлися до президентського палацу та інших урядових будівель у січні 2023 року.

Видання також зазначає, що президент Трамп раніше погрожував запровадити санкції проти бразильських товарів, якщо країна не зніме кримінальні звинувачення з його союзника.

У вересні Верховний суд Бразилії визнав 70-річного експрезидента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року та засудив його до 27 років і трьох місяців ув'язнення. Його визнали винним за п'ятьма пунктами, включаючи спробу державного перевороту та керівництво озброєною злочинною організацією.