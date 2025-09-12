Експрезидента Бразилії приговорили до 27 років тюрми

Верховний суд Бразилії визнав 70-річного колишнього президента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року від Луїса Лули да Сілви. Про це інформує УНН з посиланням на G1, CNN, ВВС.

Деталі

Зазначається, що чотири з п’яти суддів колегії Верховного суду Бразилії підтримали засудження Болсонару та призначили йому покарання у вигляді 27 років і трьох місяців ув’язнення.

Болсонару визнали винним за всіма п’ятьма пунктами:

спроба державного перевороту,

керівництво озброєною злочинною організацією,

замах на насильницьке скасування демократичного правопорядку,

два звинувачення, пов’язані з пошкодженням держмайна під час штурму.

Політик відкидає звинувачення та називає процес "полюванням на відьом", організованим з політичних мотивів. Його адвокати планують подавати апеляції.

Як повідомляє ВВС, Болсонару не брав участі в засіданнях через проблеми зі здоров’ям. Він пережив замах із ножем у 2018 році й досі має наслідки. З початку серпня він перебуває під домашнім арештом після заяв поліції про спробу втручання ним і його сина Едуарду у судовий процес.

Прокурори стверджують, що змова Болсонару почалася задовго до подій у Бразиліа: він намагався переконати військове керівництво підтримати переворот і поширював необґрунтовані сумніви щодо виборчої системи. Також, за даними обвинувачення, він знав про план замаху на Лулу, його напарника по кампанії та суддю Верховного суду.

За словами судді Кармен Лусії, саме Болсонару спровокував події 8 січня 2023 року, коли тисячі його прихильників штурмували та пошкодили будівлі Верховного суду, президентського палацу та Конгресу в столиці країни.

Нагадаємо

У липні 2025 року експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару зобов'язали носити електронний браслет, дотримуватися комендантської години та заборонили соцмережі через побоювання втечі на тлі розслідування спроби держперевороту. Йому також було заборонено спілкуватися з сином та іноземними дипломатами.

