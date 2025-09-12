Експрезидента Бразилії приговорили до 27 років тюрми

$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 15355 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 26524 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 17121 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 15463 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 21775 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14418 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16390 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14462 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14461 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Катер і квартири в Києві: САП вимагає конфіскації майна родини ексголови Дарницької РДА столиці
У США виявили гвинтівку, з якої могли застрелити політика Чарлі Кірка. Спецагенти мають фото ймовірного кілера – ФБР
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 21776 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 110799 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Тімоті Снайдер
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Іл-18

Експрезидента Бразилії приговорили до 27 років тюрми

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Верховний суд Бразилії визнав 70-річного експрезидента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року та засудив його до 27 років і трьох місяців ув'язнення. Його визнали винним за п'ятьма пунктами, включаючи спробу державного перевороту та керівництво озброєною злочинною організацією.

Експрезидента Бразилії приговорили до 27 років тюрми

Верховний суд Бразилії визнав 70-річного колишнього президента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року від Луїса Лули да Сілви. Про це інформує УНН з посиланням на G1CNNВВС.

Деталі

Зазначається, що чотири з п’яти суддів колегії Верховного суду Бразилії підтримали засудження Болсонару та призначили йому покарання у вигляді 27 років і трьох місяців ув’язнення.

Болсонару визнали винним за всіма п’ятьма пунктами:

  • спроба державного перевороту,
    • керівництво озброєною злочинною організацією,
      • замах на насильницьке скасування демократичного правопорядку,
        • два звинувачення, пов’язані з пошкодженням держмайна під час штурму.

          Політик відкидає звинувачення та називає процес "полюванням на відьом", організованим з політичних мотивів. Його адвокати планують подавати апеляції.

          Як повідомляє ВВС, Болсонару не брав участі в засіданнях через проблеми зі здоров’ям. Він пережив замах із ножем у 2018 році й досі має наслідки. З початку серпня він перебуває під домашнім арештом після заяв поліції про спробу втручання ним і його сина Едуарду у судовий процес.

          Прокурори стверджують, що змова Болсонару почалася задовго до подій у Бразиліа: він намагався переконати військове керівництво підтримати переворот і поширював необґрунтовані сумніви щодо виборчої системи. Також, за даними обвинувачення, він знав про план замаху на Лулу, його напарника по кампанії та суддю Верховного суду.

          За словами судді Кармен Лусії, саме Болсонару спровокував події 8 січня 2023 року, коли тисячі його прихильників штурмували та пошкодили будівлі Верховного суду, президентського палацу та Конгресу в столиці країни.

          Нагадаємо

          У липні 2025 року експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару зобов'язали носити електронний браслет, дотримуватися комендантської години та заборонили соцмережі через побоювання втечі на тлі розслідування спроби держперевороту. Йому також було заборонено спілкуватися з сином та іноземними дипломатами.

          Трамп закликав владу Бразилії припинити "невмотиваване переслідування" Болсонару07.07.25, 19:17 • 2258 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Новини Світу
          Бразилія