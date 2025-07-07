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Трамп закликав владу Бразилії припинити "невмотиваване переслідування" Болсонару

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Дональд Трамп розкритикував судове переслідування експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, назвавши його «полюванням на відьом». Він закликав залишити політика в спокої, щоб суд над ним здійснив народ.

Трамп закликав владу Бразилії припинити "невмотиваване переслідування" Болсонару

Президент США Дональд Трамп назвав судове переслідування експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару "полюванням на відьом", розкритикував його обвинувачів і закликав облишити політика в спокої, щоб суд над ним здійснив народ. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Американський лідер заявив, що за часи свого першого президентського строку він мав нагоду близько познайомитися з Болсонару.

Бразилія чинить жахливу несправедливість у своєму ставленні до колишнього президента Жаїра Болсонару. Я спостерігаю за цим, як і весь світ: вони не роблять нічого, окрім як переслідують його день у день, ніч за ніччю, місяць за місяцем, рік за роком! Він не винен ні в чому, окрім того, що боровся за НАРОД

- написав Трамп.

За його словами, Болсонару він був сильним лідером, який щиро любив свою країну і "дуже жорстким переговорником у питаннях торгівлі".

Його вибори були дуже напруженими, і зараз він знову лідирує в опитуваннях. Це не що інше, як напад на політичного опонента - і я добре знаю, що це таке! Це сталося зі мною, причому вдесятеро сильніше, і тепер наша країна стала "НАЙГАРЯЧІШОЮ" у світі. Я дуже уважно стежитиму за ЦИМ ПОЛЮВАННЯМ НА ВІДЬОМ — проти Жаїра Болсонару, його родини та тисяч його прихильників. Єдиний суд, який має відбутися, — це суд виборців Бразилії. Це називається вибори

- наголосив Трамп.

Він закликав бразильців залишити Болсонару в спокої.

Нагадаємо

У лютому поточного року прокуратура Бразилії пред'явила колишньому президенту Жаїру Болсонару звинувачення у змові проти чинного глави держави Луїса Інасіу Лули да Сілви. Справу розглядає Верховний суд, обвинуваченому може загрожувати до 40 років позбавлення волі у разі визнання вини.

Болсонару усунутий від участі у виборах до 2030 року, проте він залишається активним критиком чинної влади.

Сам експрезидент заперечує свою причетність до змови, заявляючи про політичний тиск з боку нинішньої влади. На момент нападу його прибічників на державні установи він перебував у США, що викликало додаткові питання щодо його ролі в цих подіях.

Розгляд справи може мати серйозні політичні та юридичні наслідки не лише для Болсонару, а й для всіх, хто був залучений до спроби зриву демократичного процесу в Бразилії.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Бразилія
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