Трамп закликав владу Бразилії припинити "невмотиваване переслідування" Болсонару

Президент США Дональд Трамп назвав судове переслідування експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару "полюванням на відьом", розкритикував його обвинувачів і закликав облишити політика в спокої, щоб суд над ним здійснив народ. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

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Американський лідер заявив, що за часи свого першого президентського строку він мав нагоду близько познайомитися з Болсонару.

Бразилія чинить жахливу несправедливість у своєму ставленні до колишнього президента Жаїра Болсонару. Я спостерігаю за цим, як і весь світ: вони не роблять нічого, окрім як переслідують його день у день, ніч за ніччю, місяць за місяцем, рік за роком! Він не винен ні в чому, окрім того, що боровся за НАРОД - написав Трамп.

За його словами, Болсонару він був сильним лідером, який щиро любив свою країну і "дуже жорстким переговорником у питаннях торгівлі".

Його вибори були дуже напруженими, і зараз він знову лідирує в опитуваннях. Це не що інше, як напад на політичного опонента - і я добре знаю, що це таке! Це сталося зі мною, причому вдесятеро сильніше, і тепер наша країна стала "НАЙГАРЯЧІШОЮ" у світі. Я дуже уважно стежитиму за ЦИМ ПОЛЮВАННЯМ НА ВІДЬОМ — проти Жаїра Болсонару, його родини та тисяч його прихильників. Єдиний суд, який має відбутися, — це суд виборців Бразилії. Це називається вибори - наголосив Трамп.

Він закликав бразильців залишити Болсонару в спокої.

Нагадаємо

У лютому поточного року прокуратура Бразилії пред'явила колишньому президенту Жаїру Болсонару звинувачення у змові проти чинного глави держави Луїса Інасіу Лули да Сілви. Справу розглядає Верховний суд, обвинуваченому може загрожувати до 40 років позбавлення волі у разі визнання вини.

Болсонару усунутий від участі у виборах до 2030 року, проте він залишається активним критиком чинної влади.

Сам експрезидент заперечує свою причетність до змови, заявляючи про політичний тиск з боку нинішньої влади. На момент нападу його прибічників на державні установи він перебував у США, що викликало додаткові питання щодо його ролі в цих подіях.

Розгляд справи може мати серйозні політичні та юридичні наслідки не лише для Болсонару, а й для всіх, хто був залучений до спроби зриву демократичного процесу в Бразилії.