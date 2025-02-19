Експрезидента Бразилії звинуватили у спробі держперевороту: що йому загрожує

Генпрокуратура Бразилії висунула звинувачення проти експрезидента Жаіра Болсонару у спробі держперевороту. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Слідство встановило, що Болсонару разом із 33 іншими особами, серед яких є як цивільні, так і військові, брав участь у змові з метою вплинути на демократичний лад країни. Йому висунули п’ять обвинувачень, включаючи створення злочинної групи та втручання у виборчі процеси.

Звинувачення стали результатом масштабного розслідування, яке довело, що організована група діяла скоординовано для перешкоджання передачі влади новообраному президенту Луісу Інасіу Лулі да Сілві. Кульмінацією цих дій стало захоплення урядових будівель у столиці країни, коли прихильники Болсонару штурмували президентський палац, парламент і Верховний суд.

Сам експрезидент заперечує свою причетність до змови, заявляючи про політичний тиск з боку нинішньої влади. На момент нападу його прибічників на державні установи він перебував у США, що викликало додаткові питання щодо його ролі в цих подіях.

Розгляд справи може мати серйозні політичні та юридичні наслідки не лише для Болсонару, а й для всіх, хто був залучений до спроби зриву демократичного процесу в Бразилії.

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