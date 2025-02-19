Экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота: что ему грозит

Генпрокуратура Бразилии выдвинула обвинения против экс-президента Жаира Болсонару в попытке госпереворота. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что Болсонару вместе с 33 другими лицами, среди которых есть как гражданские, так и военные, участвовал в заговоре с целью повлиять на демократический строй страны. Ему предъявили пять обвинений, включая создание преступной группы и вмешательство в избирательные процессы.

Обвинения стали результатом масштабного расследования, которое доказало, что организованная группа действовала скоординировано для препятствования передачи власти новоизбранному президенту Луису Инасиу Лули да Силве. Кульминацией этих действий стал захват правительственных зданий в столице страны, когда сторонники Болсонару штурмовали президентский дворец, парламент и Верховный суд.

Сам экс-президент отрицает свою причастность к заговору, заявляя о политическом давлении со стороны нынешней власти. На момент нападения его сторонников на государственные учреждения он находился в США, что вызвало дополнительные вопросы относительно его роли в этих событиях.

Рассмотрение дела может иметь серьезные политические и юридические последствия не только для Болсонару, но и для всех, кто был вовлечен в попытку срыва демократического процесса в Бразилии.

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