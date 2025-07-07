Трамп призвал власти Бразилии прекратить «немотивированное преследование» Болсонару

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
17:19 • 4085 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
12:46 • 24696 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 59106 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 70845 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 87473 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157655 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 63890 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 83410 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 137546 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 131803 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
47%
743мм
Популярные новости
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77449 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 63916 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57289 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 32892 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43351 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43953 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 33400 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57918 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 64557 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157655 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77935 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 273182 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 116188 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 234699 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 258532 просмотра
Актуальное
Truth Social
Северный поток — 2
Forbes
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

Трамп призвал власти Бразилии прекратить «немотивированное преследование» Болсонару

Киев • УНН

 • 613 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал судебное преследование экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав его «охотой на ведьм». Он призвал оставить политика в покое, чтобы суд над ним осуществил народ.

Трамп призвал власти Бразилии прекратить «немотивированное преследование» Болсонару

Президент США Дональд Трамп назвал судебное преследование экс-президента Бразилии Жаира Болсонару "охотой на ведьм", раскритиковал его обвинителей и призвал оставить политика в покое, чтобы суд над ним осуществил народ. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Американский лидер заявил, что за время своего первого президентского срока он имел возможность близко познакомиться с Болсонару.

Бразилия совершает ужасную несправедливость в своем отношении к бывшему президенту Жаиру Болсонару. Я наблюдаю за этим, как и весь мир: они не делают ничего, кроме как преследуют его день за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом! Он не виновен ни в чем, кроме того, что боролся за НАРОД

- написал Трамп.

По его словам, Болсонару был сильным лидером, который искренне любил свою страну и "очень жестким переговорщиком в вопросах торговли".

Его выборы были очень напряженными, и сейчас он снова лидирует в опросах. Это не что иное, как нападение на политического оппонента - и я хорошо знаю, что это такое! Это произошло со мной, причем в десять раз сильнее, и теперь наша страна стала "САМОЙ ГОРЯЧЕЙ" в мире. Я очень внимательно буду следить за ЭТОЙ ОХОТОЙ НА ВЕДЬМ — против Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников. Единственный суд, который должен состояться, — это суд избирателей Бразилии. Это называется выборы

- подчеркнул Трамп.

Он призвал бразильцев оставить Болсонару в покое.

Напомним

В феврале текущего года прокуратура Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинения в сговоре против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Дело рассматривает Верховный суд, обвиняемому может грозить до 40 лет лишения свободы в случае признания вины.

Болсонару отстранен от участия в выборах до 2030 года, однако он остается активным критиком действующей власти.

Сам экс-президент отрицает свою причастность к сговору, заявляя о политическом давлении со стороны нынешней власти. На момент нападения его сторонников на государственные учреждения он находился в США, что вызвало дополнительные вопросы относительно его роли в этих событиях.

Рассмотрение дела может иметь серьезные политические и юридические последствия не только для Болсонару, но и для всех, кто был вовлечен в попытку срыва демократического процесса в Бразилии.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Truth Social
Бразилия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9