Трамп призвал власти Бразилии прекратить «немотивированное преследование» Болсонару

Президент США Дональд Трамп назвал судебное преследование экс-президента Бразилии Жаира Болсонару "охотой на ведьм", раскритиковал его обвинителей и призвал оставить политика в покое, чтобы суд над ним осуществил народ. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Американский лидер заявил, что за время своего первого президентского срока он имел возможность близко познакомиться с Болсонару.

Бразилия совершает ужасную несправедливость в своем отношении к бывшему президенту Жаиру Болсонару. Я наблюдаю за этим, как и весь мир: они не делают ничего, кроме как преследуют его день за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом! Он не виновен ни в чем, кроме того, что боролся за НАРОД - написал Трамп.

По его словам, Болсонару был сильным лидером, который искренне любил свою страну и "очень жестким переговорщиком в вопросах торговли".

Его выборы были очень напряженными, и сейчас он снова лидирует в опросах. Это не что иное, как нападение на политического оппонента - и я хорошо знаю, что это такое! Это произошло со мной, причем в десять раз сильнее, и теперь наша страна стала "САМОЙ ГОРЯЧЕЙ" в мире. Я очень внимательно буду следить за ЭТОЙ ОХОТОЙ НА ВЕДЬМ — против Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников. Единственный суд, который должен состояться, — это суд избирателей Бразилии. Это называется выборы - подчеркнул Трамп.

Он призвал бразильцев оставить Болсонару в покое.

Напомним

В феврале текущего года прокуратура Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинения в сговоре против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Дело рассматривает Верховный суд, обвиняемому может грозить до 40 лет лишения свободы в случае признания вины.

Болсонару отстранен от участия в выборах до 2030 года, однако он остается активным критиком действующей власти.

Сам экс-президент отрицает свою причастность к сговору, заявляя о политическом давлении со стороны нынешней власти. На момент нападения его сторонников на государственные учреждения он находился в США, что вызвало дополнительные вопросы относительно его роли в этих событиях.

Рассмотрение дела может иметь серьезные политические и юридические последствия не только для Болсонару, но и для всех, кто был вовлечен в попытку срыва демократического процесса в Бразилии.