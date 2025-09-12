Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Верховный суд Бразилии признал 70-летнего бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года от Луиса Лулы да Силвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на G1, CNN, ВВС.

Детали

Отмечается, что четыре из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии поддержали осуждение Болсонару и назначили ему наказание в виде 27 лет и трех месяцев заключения.

Болсонару признали виновным по всем пяти пунктам:

попытка государственного переворота,

руководство вооруженной преступной организацией,

покушение на насильственное упразднение демократического правопорядка,

два обвинения, связанные с повреждением госимущества во время штурма.

Политик отвергает обвинения и называет процесс "охотой на ведьм", организованной по политическим мотивам. Его адвокаты планируют подавать апелляции.

Как сообщает ВВС, Болсонару не участвовал в заседаниях из-за проблем со здоровьем. Он пережил покушение с ножом в 2018 году и до сих пор имеет последствия. С начала августа он находится под домашним арестом после заявлений полиции о попытке вмешательства им и его сына Эдуарду в судебный процесс.

Прокуроры утверждают, что заговор Болсонару начался задолго до событий в Бразилиа: он пытался убедить военное руководство поддержать переворот и распространял необоснованные сомнения относительно избирательной системы. Также, по данным обвинения, он знал о плане покушения на Лулу, его напарника по кампании и судью Верховного суда.

По словам судьи Кармен Лусии, именно Болсонару спровоцировал события 8 января 2023 года, когда тысячи его сторонников штурмовали и повредили здания Верховного суда, президентского дворца и Конгресса в столице страны.

Напомним

В июле 2025 года экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час и запретили соцсети из-за опасений побега на фоне расследования попытки госпереворота. Ему также было запрещено общаться с сыном и иностранными дипломатами.

