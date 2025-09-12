$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 6226 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 15727 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 26863 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 17328 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 15649 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21936 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14458 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16414 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14475 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14472 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Верховный суд Бразилии признал 70-летнего экс-президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения. Его признали виновным по пяти пунктам, включая попытку государственного переворота и руководство вооруженной преступной организацией.

Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Верховный суд Бразилии признал 70-летнего бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года от Луиса Лулы да Силвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на G1CNNВВС.

Детали

Отмечается, что четыре из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии поддержали осуждение Болсонару и назначили ему наказание в виде 27 лет и трех месяцев заключения.

Болсонару признали виновным по всем пяти пунктам:

  • попытка государственного переворота,
    • руководство вооруженной преступной организацией,
      • покушение на насильственное упразднение демократического правопорядка,
        • два обвинения, связанные с повреждением госимущества во время штурма.

          Политик отвергает обвинения и называет процесс "охотой на ведьм", организованной по политическим мотивам. Его адвокаты планируют подавать апелляции.

          Как сообщает ВВС, Болсонару не участвовал в заседаниях из-за проблем со здоровьем. Он пережил покушение с ножом в 2018 году и до сих пор имеет последствия. С начала августа он находится под домашним арестом после заявлений полиции о попытке вмешательства им и его сына Эдуарду в судебный процесс.

          Прокуроры утверждают, что заговор Болсонару начался задолго до событий в Бразилиа: он пытался убедить военное руководство поддержать переворот и распространял необоснованные сомнения относительно избирательной системы. Также, по данным обвинения, он знал о плане покушения на Лулу, его напарника по кампании и судью Верховного суда.

          По словам судьи Кармен Лусии, именно Болсонару спровоцировал события 8 января 2023 года, когда тысячи его сторонников штурмовали и повредили здания Верховного суда, президентского дворца и Конгресса в столице страны.

          Напомним

          В июле 2025 года экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час и запретили соцсети из-за опасений побега на фоне расследования попытки госпереворота. Ему также было запрещено общаться с сыном и иностранными дипломатами.

          Трамп призвал власти Бразилии прекратить «немотивированное преследование» Болсонару07.07.25, 19:17 • 2258 просмотров

          Вита Зеленецкая

          Новости Мира
          Бразилия