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Суд зобов’язав колишнього президента Бразилії носити електронний браслет і дотримуватися комендантської години

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару зобов'язали носити електронний браслет, дотримуватися комендантської години та заборонили соцмережі через побоювання втечі на тлі розслідування спроби держперевороту. Йому також заборонено спілкуватися з сином та іноземними дипломатами.

Суд зобов’язав колишнього президента Бразилії носити електронний браслет і дотримуватися комендантської години

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару суд зобов’язав носити електронний браслет на щиколотці, запровадив для нього комендантську годину та заборонив користуватися соцмережами. Такі обмеження ввели через побоювання, що політик може втекти з країни на тлі судового розслідування щодо його спроби державного перевороту. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Болсонару, який перебував при владі у 2019-22 роках, звинувачують у підготовці державного перевороту аби перешкодити президенту Луїсу Інасіо Лулі да Сілві вступити на посаду у 2023 році. Своєю чергою він заперечує будь-які правопорушення.

Виступаючи в суді в червні, Болсонару заявив, що державний переворот – це "мерзенна річ", і що між ним та його військовими командирами "ніколи не було розмов про переворот".

У п'ятницю поліція за наказом Верховного суду провела обшуки в будинку експрезидента та політичній штаб-квартирі.

Колишній президент буде під цілодобовим наглядом і повинен буде дотримуватися комендантської години вночі 

- передає видання.

Суддя Александре де Мораес також постановив "заборонити Болсонару користуватися соціальними мережами та спілкуватися зі своїм сином Едуардо Болсонару", який лобіював його інтереси в США, а також з іноземними послами, дипломатами чи посольствами. Суддя Мораес заявив, що Болсонару діяв навмисно та незаконно разом зі своїм сином Едуардо, щоб запровадити санкції проти бразильських державних службовців.

Болсонару ж заявив, що судові обмеження є "найвищим приниженням" і що він ніколи не розглядав можливість виїзду з Бразилії. У своїй заяві адвокати Болсонару висловили "здивування та обурення" рішенням суду, додавши, що колишній президент "завжди виконував постанови суду".

За даними федеральної поліції, Болсонару "намагався перешкодити судовому розгляду та вдавався до дій, що становлять примус, перешкоджання правосуддю та напад на національний суверенітет".

Тиск США

Минулого тижня Трамп пригрозив запровадити 50% мита на бразильські товари з 1 серпня, безпосередньо посилаючись на ставлення Бразилії до Болсонару.

У четвер Трамп опублікував на Truth Social листа, який він надіслав Болсонару, в якому заявив, що кримінальна справа є політичним переслідуванням, а його погроза щодо мит була спрямована на те, щоб чинити тиск на бразильську владу, щоб вона зняла звинувачення.

У п'ятницю державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наказав "негайно скасувати візи для Мораеса та його союзників у суді, а також їхніх найближчих родичів". Лула відповів, що він "зрівняється з будь-якими митами, запровадженими США проти Бразилії". У дописі на X президент заявив, що Бразилія є "суверенною країною з незалежними інституціями" та "ніхто не стоїть вище закону".

Спроба держперевороту

Болсонару програв президентські вибори своєму лівому супернику Лулі у 2022 році. Болсонару ніколи публічно не визнавав поразку. Багато його прихильників тижнями таборували біля армійських казарм, намагаючись переконати військових не допустити складання присяги Лули. Через тиждень після інавгурації Лули, 8 січня 2023 року, тисячі прихильників Болсонару увірвалися в Конгрес Бразилії, Верховний суд і президентський палац, що, за словами федеральних слідчих, було спробою державного перевороту.

Болсонару на той час перебував у США та завжди заперечував будь-які зв'язки з учасниками заворушень. Було розпочато федеральне розслідування заворушень та подій, що їм передували. Слідчі згодом заявили, що знайшли докази існування "злочинної організації", яка "діяла скоординовано", щоб зберегти при владі тодішнього президента Болсонару.

Генеральний прокурор Бразилії Паулу Гонет звинуватив Болсонару в тому, що він не лише знав, а й керував тими, хто, за його словами, прагнув повалити Лулу.

Доповннення

Болсонару постає перед судом разом із сімома обвинуваченими у зв'язку з подіями, кульмінацією яких став штурм урядових будівель його прихильниками через тиждень після інавгурації Лули в січні 2023 року.

Всіх звинувачують за п'ятьма пунктами звинувачення: спроба державного перевороту, участь у збройній злочинній організації, спроба насильницького скасування демократичного верховенства права, заподіяння тяжкої шкоди та погіршення стану пам'яток архітектури.

Якщо Болсонару буде визнано винним, 70-річному йому може загрожувати десятиліття ув'язнення. Колишній президент послідовно заперечував звинувачення проти себе, називаючи їх "серйозними та безпідставними" та стверджуючи, що є жертвою "політичного переслідування", спрямованого на те, щоб перешкодити йому знову балотуватися на посаду президента у 2026 році.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Бразилія
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