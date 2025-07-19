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Суд обязал бывшего президента Бразилии носить электронный браслет и соблюдать комендантский час

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час и запретили соцсети из-за опасений побега на фоне расследования попытки госпереворота. Ему также запрещено общаться с сыном и иностранными дипломатами.

Суд обязал бывшего президента Бразилии носить электронный браслет и соблюдать комендантский час

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару суд обязал носить электронный браслет на лодыжке, ввел для него комендантский час и запретил пользоваться соцсетями. Такие ограничения ввели из-за опасений, что политик может сбежать из страны на фоне судебного расследования по его попытке государственного переворота. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Болсонару, находившийся у власти в 2019-22 годах, обвиняют в подготовке государственного переворота, чтобы помешать президенту Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность в 2023 году. В свою очередь он отрицает какие-либо правонарушения.

Выступая в суде в июне, Болсонару заявил, что государственный переворот – это "гнусная вещь", и что между ним и его военными командирами "никогда не было разговоров о перевороте".

В пятницу полиция по приказу Верховного суда провела обыски в доме экс-президента и политической штаб-квартире.

Бывший президент будет под круглосуточным наблюдением и должен будет соблюдать комендантский час ночью 

- передает издание.

Судья Александре де Мораес также постановил "запретить Болсонару пользоваться социальными сетями и общаться со своим сыном Эдуардо Болсонару", который лоббировал его интересы в США, а также с иностранными послами, дипломатами или посольствами. Судья Мораес заявил, что Болсонару действовал намеренно и незаконно вместе со своим сыном Эдуардо, чтобы ввести санкции против бразильских государственных служащих.

Болсонару же заявил, что судебные ограничения являются "высшим унижением" и что он никогда не рассматривал возможность выезда из Бразилии. В своем заявлении адвокаты Болсонару выразили "удивление и возмущение" решением суда, добавив, что бывший президент "всегда выполнял постановления суда".

По данным федеральной полиции, Болсонару "пытался помешать судебному разбирательству и прибегал к действиям, составляющим принуждение, препятствование правосудию и нападение на национальный суверенитет".

Давление США

На прошлой неделе Трамп пригрозил ввести 50% пошлины на бразильские товары с 1 августа, непосредственно ссылаясь на отношение Бразилии к Болсонару.

В четверг Трамп опубликовал на Truth Social письмо, которое он отправил Болсонару, в котором заявил, что уголовное дело является политическим преследованием, а его угроза относительно пошлин была направлена на то, чтобы оказать давление на бразильские власти, чтобы они сняли обвинения.

В пятницу государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что приказал "немедленно отменить визы для Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников". Лула ответил, что он "сравняется с любыми пошлинами, введенными США против Бразилии". В сообщении на X президент заявил, что Бразилия является "суверенной страной с независимыми институтами" и "никто не стоит выше закона".

Попытка госпереворота

Болсонару проиграл президентские выборы своему левому сопернику Луле в 2022 году. Болсонару никогда публично не признавал поражение. Многие его сторонники неделями лагеряли у армейских казарм, пытаясь убедить военных не допустить присяги Лулы. Через неделю после инаугурации Лулы, 8 января 2023 года, тысячи сторонников Болсонару ворвались в Конгресс Бразилии, Верховный суд и президентский дворец, что, по словам федеральных следователей, было попыткой государственного переворота.

Болсонару в то время находился в США и всегда отрицал какие-либо связи с участниками беспорядков. Было начато федеральное расследование беспорядков и событий, предшествовавших им. Следователи впоследствии заявили, что нашли доказательства существования "преступной организации", которая "действовала скоординированно", чтобы сохранить у власти тогдашнего президента Болсонару.

Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет обвинил Болсонару в том, что он не только знал, но и руководил теми, кто, по его словам, стремился свергнуть Лулу.

Дополнение

Болсонару предстает перед судом вместе с семью обвиняемыми в связи с событиями, кульминацией которых стал штурм правительственных зданий его сторонниками через неделю после инаугурации Лулы в январе 2023 года.

Всех обвиняют по пяти пунктам обвинения: попытка государственного переворота, участие в вооруженной преступной организации, попытка насильственного отмены демократического верховенства права, причинение тяжкого вреда и ухудшение состояния памятников архитектуры.

Если Болсонару будет признан виновным, 70-летнему ему может грозить десятилетие тюремного заключения. Бывший президент последовательно отрицал обвинения против себя, называя их "серьезными и безосновательными" и утверждая, что является жертвой "политического преследования", направленного на то, чтобы помешать ему снова баллотироваться на пост президента в 2026 году.

Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги, где было два миллиона зрителей04.05.25, 20:02 • 6266 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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