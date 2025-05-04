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Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги, где было два миллиона зрителей

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Бразильская полиция сорвала планы фанатов Леди Гаги по взрыву на пляже Копакабана. Задержаны подозреваемые, распространявшие ненависть и радикализировавшие подростков.

Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги, где было два миллиона зрителей

Бразильская полиция заявила, что предотвратила взрыв, запланированный на концерте Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро в сотрудничестве с министерством юстиции заявила, что подозреваемые набрали участников для совершения атак с использованием самодельных взрывчатых веществ, а план был направлен на получение известности в социальных сетях.

Ответственный за план и подросток были арестованы, сообщила полиция на X.

На концерте собралось более двух миллионов человек, вход на который был бесплатным.

Полиция заявила, что группа, спланировавшая атаку, распространяла разжигание ненависти, в основном в отношении детей, подростков и сообщества ЛГБТК+.

Предполагаемый организатор был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, а подросток был задержан за хранение детской порнографии в Рио.

Ответственные также пропагандировали радикализацию подростков, включая членовредительство.

Министерство юстиции заявило, что подозреваемые назвали себя фанатами Леди Гаги, широко известными как "Маленькие монстры".

Полиция выдала ордера на обыск в штатах Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Сан-Паулу, а также были изъяты электронные устройства и другие материалы.

"Операция Fake Monster" была начата после получения информации от разведки полиции штата Рио, которая раскрыла онлайн-группы, поощряющие насилие среди подростков с использованием кодированного языка и экстремистской символики.

Добавим

Концерт был оплачен городом в попытке оживить экономику Рио, и ожидается, что он принесет 100 миллионов долларов (75 миллионов фунтов стерлингов).

В ходе масштабной операции по обеспечению безопасности было задействовано 5000 сотрудников, а посетители должны были проходить через металлоискатели. Для обеспечения порядка на мероприятии также использовались беспилотники и камеры распознавания лиц.

Леди Гага, которая в последний раз выступала в Бразилии в 2012 году, вышла на сцену в рамках тура в поддержку своего восьмого альбома Mayhem.

Певица носила костюмы с бразильской тематикой для некоторых своих выступлений, а также наряды, вдохновленные национальной футбольной командой.

"Вы ждали меня больше 10 лет", — эмоционально сказала Леди Гага огромной толпе, держа в руках бразильский флаг.

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии04.05.2025, 19:24 • 1580 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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