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Бразильська поліція запобігла теракту на концерті Леді Гаги, де було два мільйони глядачів

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Бразильська поліція зірвала плани фанатів Леді Гаги щодо вибуху на пляжі Копакабана. Затримано підозрюваних, які поширювали ненависть і радикалізували підлітків.

Бразильська поліція запобігла теракту на концерті Леді Гаги, де було два мільйони глядачів

Бразильська поліція заявила, що запобігла вибуху, запланованому на концерті Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро в суботу, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Цивільна поліція штату Ріо-де-Жанейро у співпраці з міністерством юстиції заявила, що підозрювані набрали учасників для здійснення атак з використанням саморобних вибухових речовин, а план був спрямований на отримання популярності в соціальних мережах.

Відповідального за план і підлітка було заарештовано, повідомила поліція на X.

На концерті зібралося понад два мільйони людей, вхід на який був безкоштовним.

Поліція заявила, що група, яка спланувала атаку, поширювала розпалювання ненависті, в основному щодо дітей, підлітків і спільноти ЛГБТК+.

Передбачуваного організатора було заарештовано за незаконне зберігання вогнепальної зброї в південному штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, а підлітка було затримано за зберігання дитячої порнографії в Ріо.

Відповідальні також пропагували радикалізацію підлітків, включно з членовредительством.

Міністерство юстиції заявило, що підозрювані назвали себе фанатами Леді Гаги, широко відомими як "Маленькі монстри".

Поліція видала ордери на обшук у штатах Ріо-де-Жанейро, Мату-Гросу, Ріу-Гранді-ду-Сул і Сан-Паулу, а також було вилучено електронні пристрої та інші матеріали.

"Операція Fake Monster" була розпочата після отримання інформації від розвідки поліції штату Ріо, яка розкрила онлайн-групи, що заохочують насильство серед підлітків з використанням кодованої мови та екстремістської символіки.

Додамо

Концерт був оплачений містом у спробі оживити економіку Ріо, і очікується, що він принесе 100 мільйонів доларів (75 мільйонів фунтів стерлінгів).

У ході масштабної операції із забезпечення безпеки було задіяно 5000 співробітників, а відвідувачі повинні були проходити через металодетектори. Для забезпечення порядку на заході також використовувалися безпілотники та камери розпізнавання облич.

Леді Гага, яка востаннє виступала в Бразилії в 2012 році, вийшла на сцену в рамках туру на підтримку свого восьмого альбому Mayhem.

Співачка носила костюми з бразильською тематикою для деяких своїх виступів, а також вбрання, натхненні національною футбольною командою.

"Ви чекали на мене більше 10 років", - емоційно сказала Леді Гага величезному натовпу, тримаючи в руках бразильський прапор.

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії04.05.2025, 19:24 • 1650 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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