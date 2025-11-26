$42.400.03
Эксклюзив
07:00 • 7020 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
06:31 • 5484 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 6830 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 20284 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 37194 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 29371 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27912 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23717 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16100 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15556 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Жаира Болсонару начать отбывание 27-летнего тюремного срока за сговор с целью организации военного переворота. Адвокат Болсонару планирует подать апелляцию, ссылаясь на неоднозначность решения суда.

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота

Верховный суд Бразилии приказал бывшему президенту Жаиру Болсонару начать отбывать 27-летний тюремный срок за сговор с целью организации военного переворота для отмены результатов выборов 2022 года. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что судья Верховного суда Александре де Мораес потребовал, чтобы его приказ был окончательно утвержден, что лишает Болсонару возможности подавать дальнейшие апелляции для отмены решения.

Вместо этого адвокат Болсонару Паулу Кунья Буэно написал в X, что его клиент все равно планирует подать апелляцию, утверждая, что правила самого суда позволяют финальное обжалование, поскольку решение Верховного суда не было единогласным.

Контекст

Бывший президент и союзник Трампа, которого в августе поместили под домашний арест, отказался признавать поражение на выборах 2022 года бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве, тогда как его сторонники вторглись в президентский дворец и другие правительственные здания в январе 2023 года.

Издание также отмечает, что президент Трамп ранее угрожал ввести санкции против бразильских товаров, если страна не снимет уголовные обвинения с его союзника.

В сентябре Верховный суд Бразилии признал 70-летнего экс-президента Жаира Болсонару виновным в сговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения. Его признали виновным по пяти пунктам, включая попытку государственного переворота и руководство вооруженной преступной организацией.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Социальная сеть
Столкновения
Бразилия
Дональд Трамп