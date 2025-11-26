Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота

Верховный суд Бразилии приказал бывшему президенту Жаиру Болсонару начать отбывать 27-летний тюремный срок за сговор с целью организации военного переворота для отмены результатов выборов 2022 года. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что судья Верховного суда Александре де Мораес потребовал, чтобы его приказ был окончательно утвержден, что лишает Болсонару возможности подавать дальнейшие апелляции для отмены решения.

Вместо этого адвокат Болсонару Паулу Кунья Буэно написал в X, что его клиент все равно планирует подать апелляцию, утверждая, что правила самого суда позволяют финальное обжалование, поскольку решение Верховного суда не было единогласным.

Контекст

Бывший президент и союзник Трампа, которого в августе поместили под домашний арест, отказался признавать поражение на выборах 2022 года бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве, тогда как его сторонники вторглись в президентский дворец и другие правительственные здания в январе 2023 года.

Издание также отмечает, что президент Трамп ранее угрожал ввести санкции против бразильских товаров, если страна не снимет уголовные обвинения с его союзника.

В сентябре Верховный суд Бразилии признал 70-летнего экс-президента Жаира Болсонару виновным в сговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения. Его признали виновным по пяти пунктам, включая попытку государственного переворота и руководство вооруженной преступной организацией.