Экс-президент Бразилии Болсонару перенес медицинскую процедуру по лечению сильной икоты
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару прошел медицинскую процедуру для лечения икоты, которая включала блокировку диафрагмального нерва. Он также перенес операцию по удалению грыжи, которая является следствием ножевого ранения в 2018 году.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу днем перенес медицинскую процедуру в больнице Бразилиа для лечения постоянной икоты. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
"Вмешательство, которое его медицинская команда назвала успешным на субботней пресс-конференции, включало блокировку диафрагмального нерва, который проходит от шеи до диафрагмы. Субботняя процедура проводилась на правой стороне Болсонару. Вторая процедура запланирована на понедельник для блокировки того же нерва на противоположной стороне", – пишет издание.
В четверг Болсонару также перенес операцию по удалению грыжи, ставшей следствием ножевого ранения в живот, которое он получил во время президентской кампании 2018 года.
"По словам его медицинской команды, процедура прошла без осложнений. В заявлении перед операцией в четверг он поддержал баллотирование своего сына Флавио на президентских выборах 2026 года", - отмечает Bloomberg.
Сейчас Болсонару находится в тюрьме после того, как Верховный суд страны признал его виновным в попытке совершить государственный переворот после поражения на выборах 2022 года.
Напомним
Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Жаира Болсонару начать отбывание 27-летнего тюремного срока за сговор с целью организации военного переворота. Адвокат Болсонару планирует подать апелляцию, ссылаясь на неоднозначность решения суда.