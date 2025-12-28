$41.930.00
Популярные новости
УНН Lite
Экс-президент Бразилии Болсонару перенес медицинскую процедуру по лечению сильной икоты

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару прошел медицинскую процедуру для лечения икоты, которая включала блокировку диафрагмального нерва. Он также перенес операцию по удалению грыжи, которая является следствием ножевого ранения в 2018 году.

Экс-президент Бразилии Болсонару перенес медицинскую процедуру по лечению сильной икоты

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу днем перенес медицинскую процедуру в больнице Бразилиа для лечения постоянной икоты. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Вмешательство, которое его медицинская команда назвала успешным на субботней пресс-конференции, включало блокировку диафрагмального нерва, который проходит от шеи до диафрагмы. Субботняя процедура проводилась на правой стороне Болсонару. Вторая процедура запланирована на понедельник для блокировки того же нерва на противоположной стороне", – пишет издание.

В четверг Болсонару также перенес операцию по удалению грыжи, ставшей следствием ножевого ранения в живот, которое он получил во время президентской кампании 2018 года.

"По словам его медицинской команды, процедура прошла без осложнений. В заявлении перед операцией в четверг он поддержал баллотирование своего сына Флавио на президентских выборах 2026 года", - отмечает Bloomberg.

Сейчас Болсонару находится в тюрьме после того, как Верховный суд страны признал его виновным в попытке совершить государственный переворот после поражения на выборах 2022 года.

Напомним

Верховный суд Бразилии обязал экс-президента Жаира Болсонару начать отбывание 27-летнего тюремного срока за сговор с целью организации военного переворота. Адвокат Болсонару планирует подать апелляцию, ссылаясь на неоднозначность решения суда.

Алла Киосак

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Бразилия