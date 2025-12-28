Вантажний потяг зійшов з рейок у ростовській області рф: аварія порушила залізничне сполучення росії з окупованим Кримом

$41.930.00
09:00 • 1160 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 7466 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 20938 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 35905 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 34641 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29007 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 24958 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21128 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42032 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39533 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 10447 перегляди
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 4358 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 3372 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 17330 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo04:49 • 6030 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 62593 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 113821 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 50369 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 80564 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 67067 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 10508 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 21509 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 62593 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 23949 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 23368 перегляди
Вантажний потяг зійшов з рейок у ростовській області рф: аварія порушила залізничне сполучення росії з окупованим Кримом

Київ • УНН

 • 42 перегляди

В ростовській області рф локомотив вантажного потяга зійшов з рейок, що призвело до затримки 25 поїздів. Аварія порушила залізничне сполучення рф з тимчасово окупованим Кримом.

Вантажний потяг зійшов з рейок у ростовській області рф: аварія порушила залізничне сполучення росії з окупованим Кримом

У ростовській області росії з рейок зійшов локомотив вантажного потяга, залізничне сполучення рф з тимчасово окупованим Кримом порушено через аварію, загалом затримано понад 20 поїздів, повідомили представники влади рф, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався о 3:35 на перегоні Кізитеринка - Проточна у ростові-на-дону в ростовській області рф, повідомили у Telegram-каналах Північно-Кавказької залізниці рф та Південної транспортної прокуратури рф.

У російській прокуратурі повідомили що постраждалих немає, тривають відновлювальні роботи, розпочато перевірку. Причини сходження локомотива з рейок не називаються.

"В результаті сходження до 4 годин у дорозі затримано 20 поїздів далекого прямування та 5 поїздів приміського сполучення", - ідеться у повідомленні російської залізниці, вказавши, що рух організований сусіднім шляхом.

У російській компанії-перевізнику "Гранд Сервіс Експрес" у Telegram-каналі повідомили, що сім потягів сполученням між окупованим Кримом і росією затримуються від 2 до 4,5 години через аварію в ростовській області рф, де вантажний поїзд зійшов з рейок.

В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно01.12.25, 15:38 • 54123 перегляди

Юлія Шрамко

