Вантажний потяг зійшов з рейок у ростовській області рф: аварія порушила залізничне сполучення росії з окупованим Кримом
Київ • УНН
В ростовській області рф локомотив вантажного потяга зійшов з рейок, що призвело до затримки 25 поїздів. Аварія порушила залізничне сполучення рф з тимчасово окупованим Кримом.
У ростовській області росії з рейок зійшов локомотив вантажного потяга, залізничне сполучення рф з тимчасово окупованим Кримом порушено через аварію, загалом затримано понад 20 поїздів, повідомили представники влади рф, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався о 3:35 на перегоні Кізитеринка - Проточна у ростові-на-дону в ростовській області рф, повідомили у Telegram-каналах Північно-Кавказької залізниці рф та Південної транспортної прокуратури рф.
У російській прокуратурі повідомили що постраждалих немає, тривають відновлювальні роботи, розпочато перевірку. Причини сходження локомотива з рейок не називаються.
"В результаті сходження до 4 годин у дорозі затримано 20 поїздів далекого прямування та 5 поїздів приміського сполучення", - ідеться у повідомленні російської залізниці, вказавши, що рух організований сусіднім шляхом.
У російській компанії-перевізнику "Гранд Сервіс Експрес" у Telegram-каналі повідомили, що сім потягів сполученням між окупованим Кримом і росією затримуються від 2 до 4,5 години через аварію в ростовській області рф, де вантажний поїзд зійшов з рейок.
