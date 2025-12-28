В Ростовской области россии с рельсов сошел локомотив грузового поезда, железнодорожное сообщение рф с временно оккупированным Крымом нарушено из-за аварии, в общей сложности задержано более 20 поездов, сообщили представители властей рф, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в 3:35 на перегоне Кизитеринка - Проточная в Ростове-на-Дону в Ростовской области рф, сообщили в Telegram-каналах Северо-Кавказской железной дороги рф и Южной транспортной прокуратуры рф.

В российской прокуратуре сообщили, что пострадавших нет, продолжаются восстановительные работы, начата проверка. Причины схода локомотива с рельсов не называются.

"В результате схода до 4 часов в пути задержано 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении российской железной дороги, указав, что движение организовано по соседнему пути.

В российской компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс" в Telegram-канале сообщили, что семь поездов сообщением между оккупированным Крымом и россией задерживаются от 2 до 4,5 часов из-за аварии в Ростовской области рф, где грузовой поезд сошел с рельсов.

